تفاصيل مسلسل قهوة المحطة الحلقة الأولى وموعد عرض الحلقة الثانية

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل قهوة المحطة، الذي يعرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، أحداث مشوقة ومثيرة حول الشاب مؤمن التي سقط على الأرض مقتولا وينزف في دمه.



ويستعرض لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الأولى من مسلسل قهوة المحطة.



ملخص الحلقة الأولى من مسلسل قهوة المحطة



شهدت الحلقة الأولى من مسلسل قهوة المحطة، ظهور المعلم رياض التي تؤدي دوره الفنان بيومي فؤاد، ويعنف أبنه طارق التي يجسد دوره الفنان أحمد خالد صالح دون سبب وأضح.



ودفع المعلم رياض وهو في لحظة غضب الشاب مؤمن التي يجسد دوره الفنان أحمد غزي، الذي كان قد أقبل للسلام عليه قبل سفره للصعيد ليقع على الأرض، وأثناء مشاهدة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في المقهى، فوجئ الجميع بالشاب مؤمن على الأرض مقتولا وينزف دما، وسرد المعلم رياض عن رؤيته أول مرة وهو يتحدث في ميكروفون محطة القطاهر بأنه تم سرقته.







موعد عرض مسلسل قهوة المحطة



ويعرض مسلسل قهوة المحطة، على شاشة قناة ON الساعة 8:30 مساء والإعادة الأولى الساعة 5:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 3:30 مساء، وكما يعرض على قناة CBC الساعة 9:45 مساء والإعادة الأولى الساعة 2:45 صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل قهوة المحطة

ويعرض مسلسل قهوة المحطة خلال النصف الثاني في شهر رمضان 2025 على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض على قناة ON وقناة CBC.



قائمة أبطال مسلسل قهوة المحطة



ومسلسل قهوة المحطة، من بطولة أحمد غزي، بيومي فؤاد، أنتصار، رياض الخولي ، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، علاء عوض، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي. ​​



قصة مسلسل قهوة المحطة

تدور أحداث مسلسل قهوة المحطة في إطار اجتماعي مشوق، حيث تدور الأحداث حول مقهى يقع بجوار محطة الجيزة، والذي يُعتبر ملتقى للمسافرين من مختلف المناطق بأحلامهم وتحدياتهم المتنوعة. ​​ ​​​​



ويجد جريمة قتل تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وكما يتناول حياة مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع مساراتها في قهوة المحطة وتتشابك قصصهم معًا في إطار درامي مشوق.





ويجسد الفنان أحمد غزي خلال أحداث مسلسل قهوة المحطة دور شاب صعيدي يحلم أن يصبح في يوم من الأيام ممثل لذلك يأتي من سوهاج إلى القاهرة بحثًا عن فرصة عمل في مجال التمثيل، ولكن وهو في محطة القطار يجد نفسة وسط لغز جريمة قتل.

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