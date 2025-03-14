موعد عرض مسلسل قهوة المحطة في النصف الثاني في رمضان والقنوات الناقلة

مسلسل قهوة المحطة... أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق المسلسلات المقرر عرضها في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، ويعد مسلسل قهوة المحطة، من أبرز الأعمال الدرامية القصيرة التي ينتظرها الجمهور بحماس شديد ويبحث عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة.



ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل كاملة عن مسلسل قهوة المحطة المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025 ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.



موعد عرض مسلسل قهوة المحطة



ومن المقرر عرض مسلسل قهوة المحطة في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025 حيث يعد من المسلسلات القصيرة، وسوف يعرض ابتدأ من يوم 15 رمضان على شاشة قناة ON الساعة 8:30 مساء والإعادة الأولى الساعة 5:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 3:30 مساء، وكما يعرض على قناة CBC الساعة 9:45 مساء والإعادة الأولى الساعة 2:45 صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل قهوة المحطة

ومن المقرر عرض مسلسل قهوة المحطة خلال النصف الثاني في شهر رمضان 2025 على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض على قناة ON وقناة CBC.



قائمة أبطال مسلسل قهوة المحطة



ومسلسل قهوة المحطة، من بطولة أحمد غزي، بيومي فؤاد، أنتصار، رياض الخولي ، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، علاء عوض، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي. ​​



قصة مسلسل قهوة المحطة

تدور أحداث مسلسل قهوة المحطة في إطار اجتماعي مشوق، حيث تدور الأحداث حول مقهى يقع بجوار محطة الجيزة، والذي يُعتبر ملتقى للمسافرين من مختلف المناطق بأحلامهم وتحدياتهم المتنوعة. ​​ ​​​​



ويجد جريمة قتل تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وكما يتناول حياة مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع مساراتها في قهوة المحطة وتتشابك قصصهم معًا في إطار درامي مشوق.





ويجسد الفنان أحمد غزي خلال أحداث مسلسل قهوة المحطة دور شاب صعيدي يحلم أن يصبح في يوم من الأيام ممثل لذلك يأتي من سوهاج إلى القاهرة بحثًا عن فرصة عمل في مجال التمثيل، ولكن وهو في محطة القطار يجد نفسة وسط لغز جريمة قتل.

عدد حلقات مسلسل قهوة المحطة

وينتمي مسلسل قهوة المحطة، إلى نوعية الأعمال الدرلمية القصيرة، حيث تدور احداثه على مدار الـ15، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

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