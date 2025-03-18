مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18.. وليل في مأزق كبير ضمن الأحداث السابقة

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، تطورات جديدة مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور، لذلك يرصد الموجز مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب وقنواتها الناقلة وأبرز أحداث الحلقة.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب

تشهد الحلقة السابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب تطورات عاطفية جديدة، حيث بدأت ليل (ياسمين عبد العزيز) تشعر بانجذاب نحو فارس (كريم فهمي)، بعد اهتمامه الواضح بها ومساندته لها في أكثر من موقف.

مسلسل وتقابل حبيب

لكن المفاجأة الأكبر كانت عندما علمت ليل بعودة شقيقتها فرح إلى العمل، وهو ما أثار قلقها في البداية، إلا أن فارس طمأنها بأن لا أحد سيتعرض لها أو يضايقها مجددًا.

على الجانب الآخر، لا تزال رقية (التي تجسدها نيكول سابا) في خلاف مستمر مع زوجها يوسف (خالد سليم)، حيث انفجرت غضبًا عندما زارها فجأة دون أن يقدم لها أي اعتذار خلال حديثهما، كشف يوسف أن شقيقها قام بتهديده، مما زاد من توتر الأجواء بينهما.

في الوقت نفسه، تشعر شقيقتها بقلق متزايد تجاهها، خاصة مع الشكوك حول مصدر ثروتها الطائلة، مما دفعها للتساؤل عن طبيعة عملها الحقيقية.

داخل مكتب يوسف، تطور آخر قد يغير مسار الأحداث، حيث أخبرته مديرة مكتبه أن صديقًا لها في روما حذّرها من زوجته رقية، دون أن تكشف عن السبب وراء هذا التحذير، مما يفتح الباب أمام احتمالات عديدة حول سر يحيط بعلاقة يوسف ورقية.

مسلسل وتقابل حبيب

في مشهد آخر، حاولت أنوشكا تهدئة رقية، ونصحتها بالعودة إلى منزلها، وهو ما قامت به بالفعل لكن في الوقت ذاته، كان فارس قد توجه إلى شقة ليل للحديث معها، وبينما كانا يتحدثان، فوجئت ليل بطرق على الباب حيث كان يوسف طليقها وشعرت ليل بالارتباك وخبأت فارس داخل الشقة، بينما قررت ألا تفتح الباب ليوسف، خوفًا من حدوث مواجهة بينهما.

وفي اللحظة ذاتها، دخلت رقية من باب الفيلا، عائدة إلى بيتها، وهي تسأل عن يوسف، مما جعل الأحداث تصل إلى ذروتها مع نهاية الحلقة، تاركة المشاهدين في حالة ترقب لما سيحدث بعد ذلك.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل وتقابل حبيب

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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