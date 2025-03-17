مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16..فيديو يكشف حقيقة رقية ولحظات رومانسية بين ليل وفارس

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من تطورات في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور، لذلك يرصد الموجز مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب وقنواتها الناقلة وأبرز أحداث الحلقة.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب خلال التقرير التالي.

مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب

تتوالى الأحداث المشوقة في الحلقة الـ16 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث يكتشف يوسف، الذي يجسد دوره خالد سليم، مقطع فيديو صادمًا يظهر زوجته رقية (نيكول سابا) أثناء وجودها في روما برفقة رجل غريب.

المفاجأة الكبرى أن الفيديو تم تصويره عن طريق الخطأ بواسطة ابنهما، الذي سجله على جهاز الـ"آي باد" الخاص به دون قصد.

يوسف لم يستطع إخفاء الأمر، فأخبر والدته، التي تؤدي دورها الفنانة أنوشكا، بالحقيقة بعدها، قرر مواجهة رقية مباشرة، مما أدى إلى مشادة حادة بينهما انتهت بانفعالها الشديد، حيث قلبت الطاولة تعبيرًا عن غضبها ورفضها للاتهامات.

مسلسل وتقابل حبيب

في سياق آخر، يواصل فارس (كريم فهمي) مواقفه القوية، حيث قرر إعادة شقيقة ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى العمل، متحديًا بذلك شقيقه الذي حاول منعها من دخول الشركة، هذا القرار أشعل الخلافات بينهما من جديد.

من ناحية أخرى، قررت ليل أن تصطحب بناتها في نزهة إلى الملاهي، وأخذت معها ابن فارس ليقضي وقتًا ممتعًا معهم لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط، حيث أصيب الطفل بالضيق واحتاج إلى والده، مما دفع ليل إلى الاتصال بفارس ليأتي سريعًا، أثناء وجودهم في الملاهي، اكتشف الجميع أن فارس يخاف من الأماكن المرتفعة، ورغم ذلك اضطر إلى ركوب الألعاب مع الأطفال بسبب إصرارهم.

وسط أجواء المرح والمواقف الطريفة، بدأ الجليد يذوب بين فارس وليل، ليشعر كل منهما بانجذاب خفي نحو الآخر.

وفي نهاية الحلقة، لمح فارس لليل بطريقة غير مباشرة بوجود مشاعر تجاهها، وهي بدورها لم تخفي إحساسها، مما يمهد لمزيد من التطورات في علاقتهما خلال الحلقات القادمة.



مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا

قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل وتقابل حبيب

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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