تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17.. نيكول سابا تعود لفيلا أبو العزم

عرضت قبل قليل الحلقة السابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد كبير من النجوم، حيث تصاعدت الأحداث بعد أن قلبت نيكول سابا الطاولة على خالد سليم وأسرته بعد اكتشاف خيانتها، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.





شهدت الحلقة حديث نيكول سابا "رقية" مع أحد الأشخاص بالخارج وبالتحديد في روما، ويتواجد خالد عند "رقية" في محاولة منه لمعرفة ماذا يحدث وألمح خلال حديثه معها أنها الحب الوحيد في حياته لتطالبه رقية بغلق الموضوع تماما بينما يحذر خالد من معرفة يوسف بتواجد رقية بروما.



تنهر "رقية" اختها "كاريمان" حين تقول لها إنها سمعت حديثها مع خالد وأنها خائفة من طبيعة عملها وخوفها من أن تكون أعمال غير مشروعة وتقول لها إنها تعرف ما تفعل.



تنتهي الأحداث بعودة رقية إلى فيلا أبو العزم من جديد وأثناء عودتها تتحدث معها إجلال لتقول لها إن هناك مفاجأة تنتظرها وأنها أصابت الصواب بعد قرارها بالعودة في الوقت الذي يذهب فيه يوسف لاستراحة ليل ويحاول فتح الباب وفارس بالداخل.



ابطال المسلسل



يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين جونيور وبسنت شوقي وإنجي كيوان ومنة عرفة وعدد كبير من النجوم والمسلسل تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.

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