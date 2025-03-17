موعد عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17 والقنوات الناقلة

يترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، حيث يعد من أبرز الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور في رمضان 2025.



ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب المقرر عرضه في رمضان 2025.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

وتعرض الحلقة 17 من مسلسل وتقابل حبيب بطوبة ياسمين عبد العزيز علي شاشة قناة Dmc دراما في تمام الساعة 6:00 مساء والإعادة الساعة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً.

وكما يعرض مسلسل وتقابل حبيب أيضا على شاشة قناة Dmc في تمام الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحا و1:30 مساء.

وكما تعرض الحلقة 17 من مسلسل وتقابل حبيب على قناة روتانا خليجية في تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2:30 مساء.

قنوات عرض مسلسل وتقابل حبيب

ويعرض مسلسل وتقابل حبيب علي عدد من القنوات هم قناة Cbc، وقناة Cbc دراما، وشاشة قناة Dmc، وقناة Dmc دراما، وقناة روتانا خليجية.

ملخص الحلقة 16 من مسلسل وتقابل حبيب



وشهدت الحلقة 16 من مسلسل وتقابل حبيب، ذهاب ليل الحسيني مع بناتها ونجل فارس أبو العزم إلى الملاهي، وبدأت قصة الحب تبدأ بين ليل وفارس.



واجتماع عبد العزيز أبو العزم مع زوجته إجلال وابنه يوسف للحديث عن قصة اكتشاف يوسف خيانة زوجته رقية، حيث يرى عبد العزيز أن الموضوع حساس ولن يلوم يوسف على فعله مع رقية وتسبب في تركها الفيلا.

ويدخل فارس اجتماع العائلة وطلب منه والده عودته إلى مكتبه في الشركة، ولكن يرفض يوسف العودة إلا بشروط، ويخبر والده على انفراد بأنه في حالة عودته الى الشركة يريد العمل يحربة بأن يقوم بكل ما يراه من وجهة نظره صحيح ورفض كل ما هو خطأ، ويوافق عبد العزيز بشرط عدم الإضرار بالعائلة، ويطلب فارس إعادة فرح مديرة لمكتبه وهذا هو شرطه الأساسى ليرضخ عبد العزيز وتعود فرح إلى الشركة.







قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب



ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. ​​



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