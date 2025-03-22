مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21.. ليل تواجه ضغوط العائلة وفارس يعترف بحبه لها

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرون في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، تطورات جديدة مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور بين ليل وعائلة طليقها يوسف.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقةالحادية والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب

تشهد الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل وتقابل حبيب تطورات جديدة، حيث تعرضت ليل (ياسمين عبد العزيز) لكلمات قاسية من عائلة طليقها يوسف، الذين رفضوا استمرار علاقتها بشقيقه فارس (كريم فهمي).

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل قررت العائلة تقليل المصاريف المخصصة لبناتها، مما جعلها تشعر بالضغط والتهميش.

نتيجة لذلك، فكرت ليل في مغادرة المنزل والانتقال للعيش مع أهلها، لكنها واجهت معضلة كبيرة، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان حضانة بناتها، ما جعلها تشعر بالعجز وعدم القدرة على التحكم في مصيرها.

مشاهدة مسلسل وتقابل حبيب

في محاولة لفهم ما تمر به، التقى فارس بليل أثناء وجودها في أحد المطاعم، وحاول إقناعها بالتمسك بعلاقتهما لكنها أخبرته أن عائلته ترفض حتى مجرد الحديث بينهما، ليؤكد لها أنه لن يتخلى عنها أبدًا، وأنها جزء مهم من حياته، خاصة أن ابنه يعتبر بناتها بمثابة أخوات له.



رغم كلماته المؤثرة، انسحبت ليل سريعًا وهربت منه، لكنه لم يتردد في ملاحقتها ليصارحها بحبه، في مشهد مليء بالمشاعر المتضاربة.

مسلسل وتقابل حبيب

في الوقت ذاته، بدأت كل منهما أخت ليل وأخت زوجة في التقرب من فارس ضمن نطاق عمله، مما ينذر بأحداث مثيرة قادمة.

اختُتمت الحلقة بمشهد أظهر فارس وهو يراقب ليل أثناء تلقيها تدريبًا رياضيًا من مدربها، ليشعر بالانزعاج والغيرة الشديدة، مما يمهد لمواجهة جديدة في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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