مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 10 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي يُعد من أبرز المسلسلات المشاركة في سباق دراما رمضان 2025، لما يقدمه من قصة اجتماعية وإنسانية تجذب انتباه المشاهدين. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

القنوات الناقلة لمسلسل "ظلم المصطبة"

يُعرض مسلسل "ظلم المصطبة" عبر شاشتي قناة DMC وقناة الحياة، بالإضافة إلى توافره على منصة Watch It الرقمية، ما يمنح المشاهدين مرونة في متابعة حلقاته في الأوقات التي تناسبهم.

مواعيد عرض مسلسل "ظلم المصطبة" على قناة DMC

العرض الأول يوميًا في تمام الساعة 12:15 صباحًا.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.



مواعيد عرض مسلسل "ظلم المصطبة" على قناة الحياة

العرض الأول في تمام الساعة 8:15 مساءً.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:15 صباحًا.



قصة مسلسل "ظلم المصطبة"

تدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" في إطار اجتماعي وإنساني شيق، حيث ينقل المشاهدين إلى الأرياف المصرية، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

يسلط المسلسل الضوء على العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الريفي، ويناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة، ومن أبرزها ظاهرة المحاكم العرفية، التي تقوم أحيانًا على الموروثات الثقافية دون الاعتماد على القوانين، مما يؤدي إلى ظلم البعض وتبرئة آخرين بشكل غير عادل.

الشخصيات الرئيسية في المسلسل

تدور القصة حول ثلاث شخصيات رئيسية هي:

حسن

ربيعة

حمادة كشري

وتتشابك حيواتهم في إطار مليء بالصراعات والمواقف الصعبة التي تعكس واقع المجتمع الريفي وما يمر به من تحديات.



فريق عمل مسلسل "ظلم المصطبة"

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية، وهم:

ريهام عبدالغفور

إياد نصار

فتحي عبدالوهاب

بسمة

أحمد عزمي

محمد علي رزق

فاتن سعيد



ويظهر كضيوف شرف في المسلسل كل من:

دياب

أحمد فهيم



المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة ومحمد علي، ومن إنتاج شركة United Studios.

لماذا يحظى مسلسل "ظلم المصطبة" بهذا الاهتمام؟

يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية بفضل القصة الواقعية التي تمس شريحة كبيرة من الجمهور المصري والعربي، وتتناول قضايا مهمة تتعلق بالظلم الاجتماعي، التقاليد الخاطئة، وأسلوب الحياة في القرى المصرية. كما أن وجود مجموعة كبيرة من النجوم في المسلسل ساهم في زيادة الإقبال عليه، بالإضافة إلى عرضه في مواعيد مناسبة على أكثر من قناة ومنصة رقمية.

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