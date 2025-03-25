تردد قناة دي أم سي وDMC Drama الجديد 2025 لمتابعة برنامج مدفع رمضان

يبحث الكثير من المشاهدين في شهر رمضان 2025 عن تردد قناة DMC وDMC Drama الجديد، لمتابعة البرنامج الشهير مدفع رمضان 2025 الذي يُعرض يوميًا خلال الشهر الكريم. ويُقدم البرنامج محتوى مميزًا يُذاع مع موعد الإفطار، ويُعاد في أوقات مختلفة لتناسب جميع المشاهدين. في هذا التقرير، يقدم لكم الموجز جميع التفاصيل حول موعد عرض البرنامج وتردد القنوات الناقلة له على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان 2025

يُعرض برنامج مدفع رمضان 2025 بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان المبارك على قناة DMC المصرية، ويأتيكم في الأوقات التالية:

موعد العرض الأساسي: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بالتزامن مع موعد الإفطار.

الإعادة الأولى: في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل على قناة DMC.

الإعادة الثانية: في تمام الساعة 12:00 ظهرًا على قناة الحياة.



قنوات عرض برنامج مدفع رمضان

لا يقتصر عرض البرنامج على قناة واحدة فقط، بل يُذاع عبر أكثر من قناة لضمان وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين، حيث يُذاع على:

قناة DMC يوميًا الساعة 6:00 مساءً.

قناة الحياة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.



تردد قناة DMC الجديد 2025

لمتابعة أفضل البرامج الرمضانية، وخاصة برنامج مدفع رمضان، يُمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي لقناة DMC:

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات



تردد قناة DMC Drama الجديد 2025

كما يمكنكم متابعة الأعمال الدرامية والبرامج المميزة الأخرى على قناة DMC Drama، وذلك عبر التردد الجديد التالي:

التردد: 12073

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: عرب سات



برامج ومسلسلات رمضان 2025 على قنوات DMC

تستعد قناة DMC لعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج المميزة خلال شهر رمضان 2025، ومنها:

برنامج مدفع رمضان الذي يُقدم فقرات خفيفة وتفاعلية مع الجمهور.

مسلسل الكابتن الذي يُعرض حصريًا على شاشة القناة.

مجموعة من البرامج الدينية والإنسانية التي تُناسب جميع أفراد الأسرة.



ترددات أخرى قد تهمك لمتابعة رمضان 2025

تردد قناة ON E لمتابعة مسلسل "عقبال عندكم".

تردد قناة الحياة الحمراء Alhayah Hub 2025 لمشاهدة أبرز المسلسلات الرمضانية.

تردد قناة CBC سفرة الجديد 2025 لمتابعة وصفات وأكلات رمضان.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 لمتابعة أجمل أغاني رمضان للأطفال.

إذا كنت من عشاق متابعة البرامج الرمضانية المميزة، لا تفوت ضبط ترددات قناة DMC وDMC Drama لمشاهدة برنامج مدفع رمضان 2025 يوميًا وقت الإفطار والإعادات في أوقات مرنة. استعد لشهر رمضان مع أفضل البرامج والمسلسلات الحصرية على شاشة DMC.

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