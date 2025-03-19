يبحث العديد من محبي الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل "حسبة عمري" الحلقة الخامسة على قناة DMC في رمضان 2025، خاصة بعد تصاعد الأحداث الدرامية في الحلقات الماضية. ويُعد هذا المسلسل من الأعمال الاجتماعية المميزة التي تناقش قضايا تهم المرأة المصرية، مثل حقوق الزوجة بعد الطلاق، وقانون الحسبة، وتأثيره على حياة النساء.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكامله في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل "حسبة عمري" الحلقة 5 على DMC

تُعرض الحلقة الخامسة من مسلسل "حسبة عمري" على قناة DMC يوميًا خلال شهر رمضان 2025، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة. كما يتم إعادة عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 8 صباحًا، وكذلك في تمام الساعة 3:45 مساءً. ولمزيد من المرونة، يمكن متابعة حلقات المسلسل عبر منصة Watch It الإلكترونية، بالتزامن مع عرضه على شاشة التلفزيون.

قصة مسلسل "حسبة عمري" وأحداث مشوقة

تدور أحداث مسلسل "حسبة عمري" في إطار درامي اجتماعي شيق، حول قصة هند، التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا، وزوجها فاروق الذي يؤدي دوره الفنان عمرو عبد الجليل. بعد زواج دام عشرين عامًا، تنشأ بينهما خلافات قوية تؤدي إلى الطلاق. بعدها تبدأ معركة طويلة بين الطرفين في ساحات القضاء والمجتمع، حيث تسعى هند للحصول على حقوقها بموجب قانون الكد والسعاية، الذي يتيح للمرأة الحصول على جزء من ثروة الزوج بعد الانفصال، مقابل مشاركتها في بناء هذه الثروة خلال سنوات الزواج.

أبطال مسلسل "حسبة عمري"

يضم المسلسل نخبة من ألمع نجوم الدراما المصرية، إلى جانب روجينا وعمرو عبد الجليل، يشارك أيضًا كل من:محمد رضوان،علي الطيب،محمود البزاوي،نادين،نور قدري،المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة ذات 15 حلقة فقط، وهو ما يجعل كل حلقة مليئة بالأحداث والتطورات.

قضايا اجتماعية مهمة في المسلسل

يتناول مسلسل "حسبة عمري" العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس الأسرة المصرية، وعلى رأسها الصراع بعد الطلاق، وتأثير الطلاق على الأبناء، والمعاناة النفسية التي تمر بها المرأة بعد الانفصال، خاصة في ظل عدم وجود قانون واضح ينصفها بشكل كامل. كما يلقي العمل الضوء على دور القانون في حماية حقوق المرأة ودعمها لاستكمال حياتها بعد الطلاق.

متابعة مسلسل "حسبة عمري" على Watch It

يمكن لعشاق الدراما المصرية متابعة جميع حلقات مسلسل "حسبة عمري" عبر منصة Watch It، حيث تُعرض الحلقات بالتزامن مع العرض التلفزيوني على قناة DMC. تتيح المنصة للمشاهدين إعادة مشاهدة الحلقات في أي وقت ومن أي مكان، دون التقيد بمواعيد البث المباشر.

في النهاية، يواصل مسلسل "حسبة عمري" حصد اهتمام كبير من الجمهور بفضل قصته القريبة من الواقع المصري، وتسليطه الضوء على قضايا مهمة تخص المرأة والأسرة. لا تفوتوا متابعة الحلقة الخامسة من المسلسل على قناة DMC في رمضان 2025، في المواعيد المذكورة، أو عبر منصة Watch It لمشاهدة ممتعة بدون فواصل إعلانية.

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