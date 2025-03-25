برنامج رامز إيلون مصر وحلقة نور النبوي مع رامز جلال.. مفاجآت جريئة

يترقب ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي حلقة الفنان الشاب نور النبوي مع رامز جلال في برنامج "رامز إيلون مصر"، والتي تأتي ضمن سلسلة الحلقات المثيرة التي يقدمها رامز هذا الموسم. الحلقة التي ينتظرها الجميع تشهد مواقف طريفة، مقالب خطيرة، واعترافات جريئة تظهر لأول مرة من نور النبوي، نجل الفنان الكبير خالد النبوي. ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل مقلب نور النبوي مع رامز إيلون مصر

في هذه الحلقة، يقع نور النبوي ضحية لخداع رامز جلال الذي يقدم هذا العام شخصية "الإنسان الآلي الزنجباري". تبدأ الخدعة بإقناع نور النبوي بأنه عضو لجنة تحكيم في برنامج لاكتشاف المواهب، برفقة الفنانة نوال الزغبي والكابتن محمد نور. ولكن سرعان ما يتحول المشهد إلى مقلب خطير بمجرد ظهور المخترع الذي يقدم الإنسان الآلي، ليجد نور نفسه في مواقف مرعبة تتخللها مواقف كوميدية.

إعلان الحلقة وموعد العرض

رامز جلال أعلن عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" استضافة نور النبوي في الحلقة رقم 25 من برنامجه، وكتب قائلاً: «نور النبوي ضيف اليوم في مواجهة مقلب رامز إيلون مصر… هل يتحمل الصدمة؟».

وتُعرض الحلقة اليوم الثلاثاء مباشرة بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر شاشة MBC مصر. كما يمكن إعادة مشاهدة الحلقة في الإعادة يوم الأربعاء الساعة 2:00 صباحًا.

ضحايا رامز إيلون مصر هذا الموسم

برنامج "رامز إيلون مصر" هذا العام مليء بالضحايا من نجوم الفن والرياضة. ومن أبرزهم: أحمد العوضي، حسام حبيب، مصطفى غريب، مصطفى أبو سريع، زينة، بسمة بوسيل، نور إيهاب، وفيفي عبده.

كما شملت قائمة الضحايا من لاعبي كرة القدم: حسام عبد المجيد، دونجا، ناصر منسي من الزمالك، محمد كنو من الهلال، وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي من الأهلي.

الضيوف المتوقعين في الحلقات القادمة

لا يتوقف الحماس عند هذا الحد، حيث ينتظر الجمهور حلقات قادمة مع نجوم آخرين مثل: هدى المفتي، هادية غالب، الكابتن حسام حسن، ناصر منسي، وطاهر محمد طاهر.

آخر أعمال نور النبوي خارج رمضان

رغم غيابه عن الشاشة الدرامية خلال رمضان 2025، إلا أن نور النبوي شارك مؤخرًا في بطولة المسلسل الإذاعي الكوميدي "جوازة مشروعة" مع النجمة هنا الزاهد. تدور أحداث المسلسل حول جارين يكرهان بعضهما، لكنهما يضطران للتقارب من أجل جائزة مالية قدرها 10 ملايين جنيه، في إطار كوميدي خفيف.

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