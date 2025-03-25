أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-3-2025 داخل الأسواق .. الكبدة بكام انهاردة

شهدت أسعار اللحوم استقرارا بفضل وفرة وكثرة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى توافر اللحوم بأسعار مناسبة بالمنافذ الوطنية ، ومنافذ وزارتى الزراعة والتموين، ويعرض الموجز أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم 25 مارس 2025 في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة .

أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق ومنافذ البيع

يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو ما بين 350 لـ 400 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 لـ 350 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر اللحوم الجملي ما بين 270 لـ 300 جنيه للكيلو.

وصل سعر المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة اليوم

- سعر كيلو اللحمة الجاموسي المستوردة 250 جنيها

- سعر كيلو اللحمة البقري المستوردة 275 جنيها

- سعر كيلو الكبدة المستوردة درجة أولى 230 جنيها.

قد تختلف الأسعار قليلاً على حسب قطعية اللحمة، ولا يختلف السعر سواء كانت مفروم أو قطع.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الثلاثاء

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وطنية

بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر عِرق الفلتو إلى 350 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر اللحم وش فخدة إلى 300 جنيه للكيلو.

بلغ سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 لـ 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة