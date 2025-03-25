أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-3-2025 داخل الأسواق .. الكبدة بكام انهاردة
شهدت أسعار اللحوم استقرارا بفضل وفرة وكثرة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى توافر اللحوم بأسعار مناسبة بالمنافذ الوطنية ، ومنافذ وزارتى الزراعة والتموين، ويعرض الموجز أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم 25 مارس 2025 في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة .
أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق ومنافذ البيع
- يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو ما بين 350 لـ 400 جنيه للكيلو.
- يتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 لـ 350 جنيهًا للكيلو.
- يتراوح سعر اللحوم الجملي ما بين 270 لـ 300 جنيه للكيلو.
- وصل سعر المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا للكيلو.
أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة اليوم
- سعر كيلو اللحمة الجاموسي المستوردة 250 جنيها
- سعر كيلو اللحمة البقري المستوردة 275 جنيها
- سعر كيلو الكبدة المستوردة درجة أولى 230 جنيها.
قد تختلف الأسعار قليلاً على حسب قطعية اللحمة، ولا يختلف السعر سواء كانت مفروم أو قطع.
أسعار اللحوم اليوم في منافذ وطنية
- بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر عِرق الفلتو إلى 350 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر اللحم وش فخدة إلى 300 جنيه للكيلو.
- بلغ سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.
- يتراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 لـ 350 جنيهًا للكيلو.
أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة
- سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.
- سجل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا للكيلو.
- وسجل سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.
- بينما سجل سعر السجق نحو 225 جنيهًا للكيلو.
- كما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو .
- وسجل متوسط سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو، داخل منافذ وزارة الزراعة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتقديم اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
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