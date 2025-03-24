أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين 24-3-2025 داخل الأسواق ومحالات الجزارة

تشهد الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، حالة من التباين في أسعار اللحوم والفراخ والأسماك، حيث استقرت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، بينما سجلت أسعار الدواجن ثباتًا بعد ارتفاعها أمس بقيمة 5 جنيهات للكيلو.

ويعرض الموجز ,, أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة ومحال الجزارة،

ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار اللحوم اليوم داخل الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 422 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضأن

أسعار اللحوم الضان بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 354.4 جنيه، بانخفاض 26.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم كندوز صغير

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 390.9 جنيه في الأسواق، بانخفاض 8.5 جنيه عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

أسعار اللحوم البتلو

بينما انخفضت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 30 جنيها، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 406.5 جنيه في الأسواق ، وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في الأسواق.

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 30 جنيها في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 379.3 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة الزراعة

سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السجق نحو 225 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر عِرق الفلتو 350 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه للكيلو.

بلغ سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الكبدة الطازجة من 300 لـ 350 جنيهًا للكيلو.

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