تعرف على أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19-3-2025 داخل منافذ الوطنية

زاد البحث عن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، وذلك بعد أن شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية أمس، حالة من الانخفاض الطفيف، بحسب ما ذكرته بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19 رمضان .

أسعار اللحوم اليوم

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء اليوم 19 رمضان، ما بين اللحوم البلدية والمستوردة، داخل منافذ وزارة الزراعة والتموين، ويأتي ذلك توفيرًا لخيارات متعددة تناسب احتياجات المستهلك المصري .

أسعار البتلو اليوم

تراوح سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الأربعاء بين 340 إلى 500 جنيه مصري.

سجل متوسط سعر اللحوم البتلو اليوم الأربعاء نحو 407.8 جنيه مصري للكيلو، وذلك بانخفاض حوالي 6 جنيهات.

تراجع متوسط سعر الكندوز الكبير اليوم الأربعاء إلى 349 جنيه مصري للكيلو، كما تختلف أسعاره ما بين 250 و400 جنيه مصري وذلك حسب الجودة والمنطقة الجغرافية.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

أسعار اللحوم الشعبية اليوم الأربعاء 19 مارس

استقرت أسعار اللحوم الشعبية اليوم الأربعاء 19 رمضان، فتوجد فئة كبيرة من قبل المواطنين يفضلون شراء اللحمة الشعبية خاصة فى الأيام وسط الأسبوع.

سجل سعر الكفتة الحاتي اليوم الأربعاء نحو 315 جنيه مصري للكيلو.

وصل سعر كفتة الأرز اليوم الأربعاء إلى 265 جنيه مصري.

تراوح سعر الفشة اليوم الأربعاء عند 170 جنيه مصري للكيلو.

بلغ سعر الممبار اليوم الأربعاء نحو 185 جنيه مصري.

وصل سعر لسان العجل اليوم الأربعاء إلى 280 جنيه مصري.

جاء سعر المفروم الأحمر الصافي اليوم الأربعاء بنحو 350 جنيه مصري للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ التموين والزراعة

كشفت منافذ التموين التابعة لوزارة التموين والزراعة عن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 بها كالآتي:

بلغ سعر اللحوم السودانية المجمدة اليوم الأربعاء بمنافذ التموين والزراعة نحو 160 جنيه مصري.

سجل لحم الكندوز الملبس اليوم الأربعاء بمنافذ التموين والزراعة نحو 330 جنيه مصري.

جاء لحم الضأن البلدي اليوم الأربعاء بمنافذ التموين والزراعة بسعر 390 جنيه مصري.

كما جاءت أسعار البفتيك، وعرق الفلتو، وعرق التريبيانكو اليوم الأربعاء بمنافذ التموين والزراعة عند سعر 370 جنيهًا للكيلو.

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أسعار اللحوم البلدى والمستوردة اليوم الأربعاء 12-3-2025 داخل الأسواق