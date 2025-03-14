أسعار اللحوم في الأسواق 14 مارس 2025.. بكام الحمراء والبلدي

أسعار اللحوم في الأسواق.. استقرت أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 14 مارس 2025 في ظل توازن العرض والطلب، وفي الوقت ذاته توفر الأسواق الوطنية ومنافذ البيع ومنافذ وزارة الزراعة للمستهلكين خيارات متنوعة وبأسعار متفاوتة، اعتمادًا على نوع وجودة اللحوم.

فيما عرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار اللحوم في الأسواق، لسعر كيلو اللحم السوداني ليصل إلى 285 جنيهًا، ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم.

أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم في الأسواق.. سجل سعر كيلو عرق الفلتو نحو 420 جنيها ، وصل سعر اللحم البلدي إلى نحو 350 جنيهًا للكيلو ، ويتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو ، ويتراوح سعر اللحوم البتلو بين 350 إلى 400 جنيه للكيلو بينما تراوح سعر اللحم الجملي ما بين 300 إلى 350 جنيهاً للكيلو.

أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم بوزارة الزراعة



أسعار اللحوم في الأسواق.. وصل سعر الكبدة إلى نحو 250 جنيهًا للكيلو ، وصل سعر السجق إلى نحو 225 جنيهًا للكيلو ، بينما وصل سعر اللحم المفروم إلى نحو 230 جنيهًا للكيلو ، وصل سعر لحم الضأن إلى نحو 350 جنيهًا للكيلو ، كما وصل سعر كيلو لحم إنتركوت إلى 370 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو اللحوم الكندوز إلى نحو 350 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو عرق تربيانكو نحو 370 جنيهًا في حين وصل سعر كيلو اللحوم كندوز ملبِّس إلى نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء البلدي

اللحمة الحمراء: 370 جنيهًا للكيلو.

الإنتركوت، البفتيك، عرق التربيانكو: 380 جنيهًا للكيلو.

الموزة البلدي: 360 جنيهًا للكيلو.

كباب الحلة: 365 جنيهًا للكيلو.

البيكاتا: 365 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المفرومة والجاهزة

المفروم الدسم: 330 جنيهًا للكيلو.

المفروم الأحمر الصافي: 350 جنيهًا للكيلو.

الحواوشي الجاهز: 290 جنيهًا للكيلو.

الطرب المحشي: 360 جنيهًا للكيلو.

الكفتة الحاتي: 315 جنيهًا للكيلو.

الكفتة بالأرز: 265 جنيهًا للكيلو.

أسعار الضأن اليوم



أسعار اللحوم في الأسواق الضأن والكبدة

الريش الضأن: 390 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي: 300 جنيه للكيلو.

الكلاوي: 270 جنيهًا للكيلو.

المخ الكبير: 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الشعبية

الفشة: 170 جنيهًا للكيلو.

الكرشة النظيفة: 150 جنيهًا للكيلو.

الممبار العجالي: 185 جنيهًا للكيلو.

لحمة الرأس: 250 جنيهًا للكيلو.

الطحال: 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

لسان العجل: 280 جنيهًا للكيلو.

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