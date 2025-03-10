أسعار اللحوم اليوم الاثنين 10-3-2025 داخل الأسواق

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، استقرارا نسبياً في أسعار اللحوم اليوم والفراخ والأسماك، حيث حافظت أسعار اللحوم الحمراء، سواء البلدي أو المستوردة، على مستوياتها المستقرة، بينما واصلت أسعار الفراخ استقرارها بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها أمس الأحد، وعلى صعيد الأسماك، سادت حالة من الثبات في الأسعار، مع اختلافات طفيفة حسب المنطقة ونوع المنتج.

أسعار اللحوم داخل الأسواق

ويستعرض الموجز بالتفصيل أسعار اللحوم اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة والمنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحوم البقري في السلاسل التجارية 420 جنيها والكبدة البقري 420 والكفتة و البرجر 315 جنيها والمفروم الكندوز 360 والسجق 320 جنيها و لحوم الضاني 500 جنيها .

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

وأفاد التجار أن سعر منافذ الوزارات والمبادرات الشعبية والحزبية المختلفة يتراوح بين 260 الي 300 جنيها والضاني والكبدة للصنفين واللحوم السودانية والكبدة 270 جنيها واللحوم في منافذ حياة كريمة المتنقلة والثابتة ب210 و 310 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم المستوردة

وأشار التجار إلي أن سعر اللحوم المجمدة 250 جنيها للكيلو البرازيلي والمفروم 240 جنيها، والسجق المجمد 155 الي 170 جنيها واللحوم الهندي 260.

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو الكبدة الجملية 430 جنيها واللحوم الجملية 380 والكبدة الضاني 550 جنيها والكبدة البقري 380 الي 480 جنيها والدهن ب 180 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المفروم البرازيلي 240 جنيها والكباب حلة 250 جنيها والكبدة المستوردة 145 جنيها للكيلو والسجق والبرجر 150.

أسعار اللحوم البلدية

وقال التجار أن سعر كباب الحلة الفريش 450 في محال السوبر ماركت وسجل سعر لعرق التربييانكو 420 والفلتو 570 والكبدة البلدية 495 جنيها لكل كيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن سعر كيلو الجاموسي القائم سجل 150جنيها وسعر المذبوح 260 بالمتوسط والكيلو القائم البقري 180جنيها والمذبوح 290والبقر الوالد سجل 95 ألف جنيه والجاموس 105 ألف جنيه والضاني الحي 230 جنيها والمذبوح 370 والجملي 240.

وأشار التجار إلي أن كيلو السجق 370 جنيها والمفروم البلدي خالي الدهن 385 جنيها والمكعبات بالدهون 400 جنيها واللحوم البرازيلي 250 جنيها والكبدة المجمدة 160 جنيها.

سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وأفاد التجار أن سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة 270 جنيها والمفروم البقري 260 جنيها والكفتة 260 جنيها و البرجر 280جنيه والبوفتيك والفلتو وعرق التربييانكو 290 جنيها.

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