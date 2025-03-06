تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 6-3-2025 خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

تشهد أسواق اللحوم اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار اللحوم، وسط حركة بيع وشراء متوسطة من قبل المواطنين، خلال الاسبوع الاول منوشهر رمضان المبارك 2025.

ويأتي استقرار أسعار اللحوم، في ظل توافر كميات مناسبة من اللحوم الحمراء في الأسواق، سواء اللحوم البلدي أو المستوردة، مع استمرار حملات الرقابة لضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.



ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم الخميس 6 مارس 2025، وسط متابعة مستمرة من المستهلكين، حيث يزداد الاقبال على شراء اللحوم، في شهر رمضان.

وزارة التموين توسع في توفير اللحوم الطازجة والمجمدة

وتسعى وزارة التموين الى التوسع في توفير اللحوم الطازجة والمجمدة عبر المنافذ التابعة لها ومعارض اهلا رمضان التي تقدم خصومات تصل الى 30 في المئة في محاولة لضبط الاسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

أسعار اللحوم البلدى والحمراء اليوم بالأسواق

سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح بين 350 الى 400 جنيه حسب الجودة والمنطقة

سعر عرق الفلتو البلدي حوالي 410 جنيهات للكيلو

سعر المفروم البلدي بين 300 الى 370 جنيها حسب نسبة الدهون والمنطق.

أسعار لحوم الضأن البلدي تتراوح بين 300 الى 350 جنيها للكيلو

سعر اللحم الجملي بين 300 الى 330 جنيها للكيلو

سعر الكبدة البلدي بين 300 الى 350 جنيها للكيلو

سعر الكبدة الضأن بلغ 290 جنيها للكيلو

تفاوت أسعار اللحوم يرجع الى العرض والطلب

يرجع تفاوت الاسعار الى العرض والطلب حيث يزداد الطلب خلال شهر رمضان المبارك مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار كما تؤثر تكلفة الاعلاف والنقل بشكل مباشر على الاسعار بالاضافة الى اختلاف الجودة ونوع اللحوم بين البلدي والمستورد وتلعب المنطقة الجغرافية دورا في تحديد السعر حيث تختلف الاسعار بين المناطق الشعبية والراقية

أسعار اللحوم المستوردة

وتتوفر في الأسواق كميات كبيرة من اللحوم المستوردة، سواء الحية أو المجمدة، والتي تشكل بدائل بأسعار أقل مقارنة باللحوم البلدي، حيث جاءت أسعارها على النحو التالي: تباع اللحوم السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلو ، وتتراوح أسعار اللحوم الهندية بين مابين 260 و310 جنيهات للكيلو جرام، وتشتهر بجودتها المتوسطة مقارنة بالأنواع الأخرى ، ويبدأ سعر اللحوم البرازيلية من 320 جنيهًا للكيلو.

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أسعار اللحوم اليوم السبت في معرض أهلا رمضان ومنافذ الزراعة