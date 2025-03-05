اعرف أسعار اللحوم البلدى والمستوردة اليوم الأربعاء 5-3-2025 داخل الأسواق والمنافذ الحكومية

شهدت أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 استقرارا ملحوظاً في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، فيما انخفضت أسعار اللحوم المستوردة داخل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث وصل سعر كيلو اللحم السوداني إلى 275 جنيهًا ويعرض الموجز أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم خامس أيام رمضان.

أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم

اللحمة الحمراء: 370 جنيهًا للكيلو.

الإنتركوت، البفتيك، عرق التربيانكو: 380 جنيهًا للكيلو.

الموزة البلدي: 360 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المفرومة والجاهزة

المفروم الدسم: 330 جنيهًا للكيلو.

المفروم الأحمر الصافي: 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحمة الضأن اليوم

الريش الضأن: 390 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي: 300 جنيه للكيلو

الكلاوي: 270 جنيهًا للكيلو.

المخ الكبير: 280 جنيهًا للكيلو.

الفشة: 170 جنيهًا للكيلو.

الكرشة النظيفة: 150 جنيهًا للكيلو.

الممبار العجالي: 185 جنيهًا للكيلو.

لحمة الرأس: 250 جنيهًا للكيلو.

الطحال: 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

لسان العجل: 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار كباب الحلة والحواوشى

كباب الحلة: 365 جنيهًا للكيلو.

البيكاتا: 365 جنيهًا للكيلو.

الحواوشي الجاهز: 290 جنيهًا للكيلو.

الطرب المحشي: 360 جنيهًا للكيلو.

الكفتة الحاتي: 315 جنيهًا للكيلو.

الكفتة بالأرز: 265 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

جهود التموين لضبط أسعار اللحوم فى رمضان

تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودًا مكثفة لضبط أسعار اللحوم في الأسواق فى شهر رمضان ، خاصة مع حلول شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على شرائها بشكل كبير، وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة على توفير اللحوم بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الحكومية والمبادرات المجتمعية، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية، كما تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن في السوق عبر طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة، مما يحدّ من تأثير التقلبات السعرية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف.

استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب

من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة زيادة الطلب، لذا ينصح الخبراء المواطنين بالتخطيط المبكر لشراء احتياجاتهم والاستفادة من العروض والمبادرات الحكومية المتاحة، فمن خلال الشراء المدروس، يمكن للأسر المصرية تجنب أي زيادات مفاجئة، وضمان الحصول على اللحوم بأسعار مناسبة قبل حلول الشهر الكريم.

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أسعار اللحوم اليوم السبت في معرض أهلا رمضان ومنافذ الزراعة