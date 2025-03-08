أسعار اللحوم البلدى والمستوردة اليوم السبت 8-3-2025 داخل الأسواق

سجلت أسعار اللحوم اليوم السبت 8-3-2025، ثامن أيام رمضان 2025، ارتفاعًا ملحوظًا يصل إلى 66 جنيهًا بالكيلو في الأسواق، نتيجة لزيادة الطلب خلال الشهر الكريم على اللحوم.

وللتخفيف تقلبات أسعار اللحوم تسعى الحكومة من خلال المنافذ الرسمية والمبادرات المجتمعية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ويستعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم السبت 8 مارس في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة "البتلو " بالعظم بالأسواق

وسجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم ارتفاعًا يقدر بـ 66 جنيهًا في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 451 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 400 جنيه؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 386.2 جنيه، بارتفاع 33 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 360 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم كندوز في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 403 جنيهات في الأسواق، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 360 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم الكندوز متوسط السن

سجل ارتفاعًا يقدر بـ 10 جنيهات عن سعره السابق، إذ سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 401.2 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 340 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

ارتفاع أسعار اللحم الضأن بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 427.8 جنيه، بارتفاع 16.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 450 جنيها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 424 جنيهًا، بارتفاع 37 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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