أسعار اللحوم اليوم 7 مارس 2025 بمنافذ وزارة الزراعة..بكام الحمراء والبلدي

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 7 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، في ظل توازن العرض والطلب، وفي الوقت ذاته، خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر كيلو اللحم السوداني ليصل إلى 275 جنيهًا، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير اللحوم بأسعار تنافسية .

أسعار اللحوم اليوم

يعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم بالمحلات الجزارة ومنافذ البيع ، حيث استقرت أسعار اللحوم اليوم 7 رمضان ، ليتراوح سعر اللحمة الحمراء مابين بين 360 و380 جنيهًا للكيلو، وسعر اللحم الضأن بين 300 و390 جنيهًا للكيلو، وسعر الكبدة البلدي 300 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء البلدي

أسعار اللحوم اليوم بالاسواق : 370 جنيهًا للكيلو.

الإنتركوت، البفتيك، عرق التربيانكو: 380 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموزة البلدي: 360 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الضأن و الكبدة اليوم 7 رمضان

الريش الضأن: 390 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي: 300 جنيه للكيلو.

الكلاوي: 270 جنيهًا للكيلو.

المخ الكبير: 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الشعبية

الفشة: 170 جنيهًا للكيلو.

الكرشة النظيفة: 150 جنيهًا للكيلو.

الممبار العجالي: 185 جنيهًا للكيلو.

لحمة الرأس: 250 جنيهًا للكيلو.

الطحال: 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

لسان العجل: 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة 7 رمضان

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ وزارة الزراعة الجمعة 7 مارس 2025

السجق، 225 جنيهًا.

اللحم الضأن، 300 جنيهًا للكيلو.

اللحم المفروم، 230 جنيهًا.

اللحوم البلدي الطازجة، حوالي 280 جنيهًا.

الكبدة حول، 250 جنيهًا.

اللحمة الكندوز، 200 جنيه.

وتوفر معارض أهلا رمضان أسعار اللحوم اليوم الطازجة والمجمدة مخفضة جدًا، حيث وصل سعر الكيلو بالمبادرة إلى 220 جنيهًا، وانطلقت المبادرة في عدة محافظات، منها "القاهرة، القليوبية، الجيزة، الشرقية، والسويس، بني سويف، الإسماعيلية ، الاسكندريه ، البحيرة"

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم بأسعار تنافسية في المجمعات الاستهلاكية، بهدف تحقيق استقرار في الأسواق.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة توفير اللحوم الحمراء المحلية الطازجة بسعر يبدأ من 280 جنيها للكيلو، بحسب القطعة ، ويأتي هذا الاستقرار في إطار جهود الدولة لدعم الإنتاج الحيواني المحلي، ما يساعد على توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين خلال شهر رمضان

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