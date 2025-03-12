أسعار اللحوم البلدى والمستوردة اليوم الأربعاء 12-3-2025 داخل الأسواق

شهدت أسعار اللحوم الحمراء البلدي، استقرارا نسبياً خلال الفترة الأخيرة، ما منح المتسوقين بعض الطمأنينة وسط توقعات بارتفاع الأسعار في الأيام المقبلة، ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم داخل الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم بالجزاره سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير حوالي 403 جنيهات ، بينما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن بعظم 424 جنيهًا.

سعر اللحمة البتلو

أما اللحم البتلو بعظم، فقد وصل سعر الكيلو إلى 451 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الكبدة البلدي 400 جنيه.

أسعار اللحوم بالمنافذ الحكومية

قامت الحكومة المصرية بفتح العديد من المنافذ التي توفر اللحوم بأسعار مدعمة، لمواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

سعر اللحمة الكندوز

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 230 و280 جنيهًا.

بينما يبلغ سعر كيلو اللحم المفروم حوالي 230 جنيهًا.

أسعار اللحوم المستوردة

كما توفر هذه المنافذ اللحوم المستوردة بأسعار مناسبة، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البرازيلي بين 210 و250 جنيهًا.

وسعر كيلو اللحم الهندي المفروم حوالي 190 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

وزارة التجارة توفير اللحوم بأسعار مناسبة

أعلنت وزارة التجارة انه في إطار تعديل السوق وتوفير المنتجات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن، تُواصل شركة اللحوم توريد كميات من اللحوم المبرّدة من الضأن والأبقار.

سيتمّ اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، توزيع حاوية ب20 طنا من لحوم الأبقار المبرّدة.

وقد تمّ تحديد أسعار البيع للعموم كما يلي:

لحم الضأن: 38.200 د/كغ

لحم هبرة: 35.500 د/كغ

جومانة: 32.000 د/كغ

صدرة: 25.800 د/كغ.

و تعلم شركة اللحوم القصابين الراغبين في التزوّد باللحوم، إعداد ملفاتهم والتواصل مع الإدارة التجاريّة للشركة.

انطلاق سيارات بيع اللحوم بالدقهلية

والجدير بالذك انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة، اليوم الأربعاء، بمحافظة الدقهلية بمدينتي دكرنس وبني عبيد، لتوفير اللحوم للمواطنين بسعر 260 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار التيسير عليهم خلال شهر رمضان المبارك.

سيارات بيع اللحوم

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن سيارات بيع اللحوم ستبدأ عملها اليوم، حيث سيتم بيع اللحوم الطازجة، الكبد، واللحوم الضأن بسعر 260 جنيهًا للكيلو، في المواقع التالية:

شارع العروبة – دكرنس أمام مجلس مدينة دكرنس أمام مجلس مدينة بني عبيد موعد البيع: بدءًا من الساعة 10 صباحًا.

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