أسعار اللحوم الحمراء الثلاثاء 11-3-2025 داخل الأسواق

استقرار كبير في أسعار اللحوم اليوم 11 مارس ، وهذا بعد ارتفاع كبير بالأسعار خلال هذه الفترة ولكن حدث استقرار كبير خلال هذه الفترة بدون أي زيادات وقد يهتم الكثير عن معرفة أهم التغيرات الخاصة بأسعار اللحوم الحمراء في شهر رمضان.

ويتوقع العديد بأنه يتواجد زيادة أكثر مما يتخيلون عن الأسعار المعتادة لذلك قامت الحكومة بفتح العديد من المنافذ التي يتواجد بها كافة السلع وتكون بأسعار مدعمة حتى تعمل على تسهيل لجميع المواطنين الذين لا يقومون بالقدرة من الشراء بالأسواق، لذلك يعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم 11 مارس سواء كان بالاسواق أو في الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم داخل الأسواق

سجل اللحم الكندوز تبدا سعرها من 300 جنيه حتى 370 جنيه

كما أن سعر اللحم البلدي يبدأ من 400 جنيه إلى 450 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك أن اللحمه الجملي تبدا سعرها من 300 جنيه إلى 350 جنيه.

سعر اللحمة الضاني ابتداء من 300 جنيه إلى 380 جنيه.

كما أن سعر كيلو اللحمه البتلو يكون ابتداء من 380 جنيه إلى 450 جنيه.

بينما سعر اللحم المفروم يبدأ من 340 جنيه إلا 370 جنيه.

كما أن سعر الكبدة يبدأ من 340 جنيه إلى 370 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

أسعار اللحوم بالمنافذ المدعمة

قامت الحكومة بإنشاء العديد من المنافذ حتى تعمل على توفير كافة السلع بأسعار مخفضة وتكون أسعار اللحوم المدعمة على النحو التالي:

سعر اللحمة المفرومة ابتداء من 240 جنيه إلى 300 جنيه

كما أن اللحم البرازيلي ابتداء من 210 إلى 250 جنيه.

سعر اللحمة الكندوز يكون حوالي 230 جنيه.

سعر اللحمه الهندي المفرومة يكون حوالي 190 جنيه.

استقرار الأسعار خلال شهر رمضان

لمواجهة التقلبات السعرية المحتملة نتيجة زيادة الطلب خلال شهر رمضان، تسعى الدولة جاهدة لتحقيق توازن في السوق، حيث:

تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك والمأكولات البحرية، وتحسين سلاسل التوريد لضمان توفر المنتجات بكميات كافية.

كما تبذل مساعٍ لتوفير بدائل متنوعة للمستهلكين بأسعار مناسبة، مما يحد من تأثير زيادة الطلب على الأسعار.

وتهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى حماية المستهلكين وضمان استقرار السوق خلال الشهر الفضيل.

اقرأ أيضاً: تبدأ من 250 جنيهًا.. أسعار اللحوم في معارض أهلاً رمضان 2025

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الثلاثاء 4-3-2025 داخل الأسواق