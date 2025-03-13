أسعار اللحوم الحمراء اليوم 13 رمضان 2025 بالأسواق ومحلات الجزارة

أسعار اللحوم اليوم.. يحرص الكثير على تناول اللحوم بشكل كبير خلال شهر رمضان 2025، وتختلف المنازل في تناول اللحوم من منزل لآخر وحسب قدرة كل منزل، ولكن هى من الوجبة الأساسية لجميع المنازل ، ويسعى الكثير من الناس إلى معرفة أسعار اللحوم البلدي بالأسواق وعند الجزارين ، وتختلف أسعار اللحوم ما بين الزيادة أو النقص، وتختلف أسعار اللحوم على حسب المكان، ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم الخميس 13 رمضان 2025.

أسعار اللحوم البلدى 13 رمضان 2025

يبلغ سعر كيلو اللحم الضأن 428 جنيه مصري.

يبلغ سعر كيلو اللحوم الحمراء بتلو 438 جنيه مصري.

يبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز كبير 386 جنيه مصري.

يبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز 394 جنيها

يبلغ سعر كيلو اللحم البتلو بعظم 451 جنيها.

يبلغ سعر كيلو اللحم الضأن بعظم 424 جنيه.

يبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز من النوع صغير 403 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم المستوردة والمجمدة

اسعار اللحوم المستوردة والتي يمكن أن تؤدي مكان اللحوم البلدي، ولكنها ليست بالكفاءة أو جودة اللحوم البلدي ولكنها تؤدي نفس الغرض، وتصلح لجميع الفئات، ويمكن استخدامها جاهزة في أي وقت.

يبلغ سعر الكفتة الكندوز اليوم 350 جنيه.

السجق المجمد البرازيلي بـ180 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 170 جنيها في المحال التجارية.

يبلغ سعر المفروم البلدي في الأسواق 280 جنيه.

يبلغ سعر اللحوم البرازيلي 250 جنيه.

تبلغ سعر اللحوم الجاموسي المجمد 260 جنيه.

يبلغ سعر البتلو البقري البوم 500 جنيه.

يبلغ سعر البتلو المستورد 250 جنيه.

تبلغ أسعار السجق البلدي في الأسواق 350 جنيه.

يبلغ سعر الكتف الضاني في الأسواق 270 جنيه

أسعار الماعز اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو الماعز البلدي 570 جنيها والضاني البلدي 450 في الأسواق الشعبية والضاني البرقي 520 واللحوم الجملي 300 إلي 380 جنيها والمفروم الجملي 380 للكيلو .

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 185 إلى 190 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

واوضح التجار ان سعر البقرة الوالدة تراوح بين 90 ألفا و100 ألف والجاموسة 100 ألف إلى 120 ألف جنيه .

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