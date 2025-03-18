أسعار اللحوم الحمراء والبلدى بالأسواق.. الكندوز بكام؟

استقرت أسعار اللحوم البلدي اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 في ظل توازن العرض والطلب، وكذلك مع طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر كيلو اللحم السوداني ليصل إلى 285 جنيهًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير اللحوم بأسعار تنافسية ، ويعرض الموجز فيما يلي. أسعار اللحوم اليوم 18 رمضان 2025 بالاسواق.

أسعار اللحوم الحمراء البلدي

اللحمة الحمراء: 370 جنيهًا للكيلو.

الإنتركوت، البفتيك، عرق التربيانكو: 380 جنيهًا للكيلو.

الموزة البلدي: 360 جنيهًا للكيلو.

كباب الحلة: 365 جنيهًا للكيلو.

البيكاتا: 365 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الشعبية

الفشة: 170 جنيهًا للكيلو.

الكرشة النظيفة: 150 جنيهًا للكيلو.

الممبار العجالي: 185 جنيهًا للكيلو.

لحمة الرأس: 250 جنيهًا للكيلو.

الطحال: 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

لسان العجل: 280 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المفرومة والجاهزة

المفروم الدسم: 330 جنيهًا للكيلو.

المفروم الأحمر الصافي: 350 جنيهًا للكيلو.

الحواوشي الجاهز: 290 جنيهًا للكيلو.

الطرب المحشي: 360 جنيهًا للكيلو.

الكفتة الحاتي: 315 جنيهًا للكيلو.

الكفتة بالأرز: 265 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء و البلدى

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ الوزارات

سعر كيلو المشفى البلدي والضاني يسجل 330 جنيها والكبدة للنوعين واللحوم السودانية والكبدة 270 جنيها واللحوم في منافذ حياة كريمة المتنقلة ب210 الي 310 جنيه.

سعر كيلو اللحوم الجاموسي المجمدة 260 جنيها والمفروم البرازيلي 240 جنيها علي الأقل والسجق المستورد 150 إلي 170 جنيها واللحوم البرازيلي 250 جنيها والمفروم المجمد 240 جنيها.

سعر كيلو الكبدة الجملي 420 جنيها واللحوم الجملية 380 والكبدة الضاني 550 جنيها والكبدة البقري 380 و480 جنيها.

سعر المفروم البرازيلي 240 جنيها وكباب الحلة 250 جنيها والكبدة البقري 140 جنيها للكيلو والسجق والبرجر .

سعر كباب الحلة البلدي 430 في محال السوبر ماركت وسجل سعر لعرق التربييانكو والفلتو والكبدة البلدية 495 إلي 495 جنيها لكل كيلو والموزة الخلفية 520 جنيها.

أسعار اللحوم الجاموسي القائم

سعر كيلو الجاموسي القائم 150 جنيها وسعر الرأس 45000 جنيه ورأس الماشية البقري 50000 جنيه في المتوسط بأسواق الماشية الحية والكيلو القائم 170جنيها طبقا لعدد من التجار

سعر لحم اناث الأبقار القائم 175 مع ارتفاع أسعار المواشي بقيمة 5000 جنيه والبقر الوالد سجل 95 ألف جنيه والجاموس 105 ألف جنيه.

أسعار اللحوم الضأن والكبدة

الريش الضأن: 390 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي: 300 جنيه للكيلو.

الكلاوي: 270 جنيهًا للكيلو.

المخ الكبير: 280 جنيهًا للكيلو.

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