أسعار اللحوم الحمراء اليوم 17 رمضان 2025.. بكام البتلو في محال الجزارة؟

شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية ، ورصد الموجز قائمة أسعار اللحوم اليوم الإثنين 17 رمضان في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة ، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو داخل منافذ وزارة الزراعة.

أسعار البتلو اليوم 17 رمضان

انخفضت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 13 جنيهًا، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 414 جنيهًا في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم 17 رمضان بين 350 جنيهًا و500 جنيه للكيلو .

سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 21.5 جنيه في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 393.4 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه

انخفاض سعر اللحمة الضاني بالأسواق



بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.7 جنيه، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق.

أسعار اللحوم الحمراء

أسعار الكندوز

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 360.8 جنيه، بانخفاض 5.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 260 جنيهًا و400 جنيه.

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 394.9 جنيه في الأسواق، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بجنيه عن سعره السابق، إذ سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 392.7 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية



- سجل سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة



بلغ سعر كيلو عِرق تربيانكو نحو 370 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم مفروم ملبِّس نحو 300 جنيه.

بلغ سعر كيلو اللحوم المفروم نحو 330 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم كندوز ملبِّس نحو 330 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز نحو 350 جنيهًا.

بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

اقرأ أيضاً: