أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم السبت 15-3-2025 خلال شهر رمضان

شهدت أسعار اللحوم تباينا ملحوظا في الأسواق ، وفقا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم السبت 15 مارس في الأسواق .

أسعار اللحوم اليوم داخل الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 384.1 جنيه، بارتفاع 34 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 360 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم الكندوز

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 388 جنيهًا في الأسواق، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم البتلو اليوم

ارتفعت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 18.5 جنيه، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 429 جنيهًا في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء "البتلو"اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 380 جنيهًا و480 جنيهًا أعلى أسعارها للكيلو، بينما أسعار اللحوم البتلو بالعظم ارتفاعًا يقدر بـ 60 جنيهًا في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم 15 مارس

أسعار اللحوم منافذ الزراعة

كيلو عرق تربيانكو: 370 جنيها.

كيلو اللحوم مفروم ملبِّس: 300 جنيه.

كيلو اللحوم المفروم: 330 جنيها.

كيلو بفتيك: 370 جنيها.

كيلو اللحوم كندوز ملبّس: 330 جنيها.

كيلو اللحوم الكندوز: 350 جنيها.

كيلو إنتركوت: 370 جنيها.

كيلو عرق فلتو: 370 جنيها.

ارتفاع أسعار اللحم الضاني

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.6 جنيه، بارتفاع 5.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 420 جنيهًا، بارتفاع 34 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ التموين

كيلو اللحوم الضأن البلدي: 390 جنيها.

كيلو اللحوم السودانية الطازجة: 225 جنيها.

كيلو اللحوم السودانية المجمدة: 160 جنيها.

كيلو اللحوم البلدي الطازجة: 280 جنيها.

كيلو كبدة إسكندراني: 350 جنيها.

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