أسعار اللحوم الحمراء اليوم 22-3-2025 بالمنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية

يعتبر استقرار أسعار السلع الأساسية، مثل أسعار اللحوم الحمراء والبلدية، مؤشرًا هامًا على هذا استقرار الأسواق، فالتقلبات السعرية تؤثر مباشرة على القوة الشرائية للمستهلكين، مما يستدعي متابعة دورية للأسعار لاتخاذ قرارات شرائية مدروسة.

ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم السبت 22 مارس 2025 في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

شهدت الأسواق المصرية اليوم السبت 22 مارس 2025 حابة من الهدوء، في أسعار اللحوم الحمراء والبلدية، ووفقًا للبيانات المتاحة سجلت أسعار اللحوم الأرقام التالية:

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي: 420.

جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الاسكالوب: 427 جنيهًا.

وسعر كيلو الفلتو البقري: 540 جنيهًا.

بينما سعر كيلو السمانة البلدي: 460 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الستيك: 520 جنيهًا .

وسعر كيلو اللحوم المفروم: 310 جنيهات.

وسعر كيلو السجق: 320 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو اللحوم البقري: 340 جنيهًا.

أما سعر كيلو الكبدة البقري: 470 جنيهًا.

وسعر كيلو الكفتة البرجر: 315 جنيهًا .

وسعر كيلو الكبدة البلدية: 495 جنيها .

وسعر كيلو اللحوم الفلتو: 570 جنيهًا.

وسعر كيلو كباب الحلة الفريش: 430 جنيهًا

وسعر كيلو عرق التربيانكو: 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي ما بين 350 و400 جنيهًا.

بينما تراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 300 و350 جنيهًا.

أما اللحم الجملي فقد بلغ سعر الكيلو ما بين 300 و330 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبدة الجملي: 430 جنيهًا

أسعار منافذ وزارة الزراعة

عرض الكندوز الملبس بسعر 270 جنيهًا للكيلو.

والمفروم الملبس بـ260 جنيهًا ، والكندوز الأحمر بـ290 جنيهًا .

كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن البلدي 380 جنيهًا.

بينما وصل سعر كيلو اللحوم بعظم.

سجل متوسط سعر كيلواللحوم البتلو بعظم للمستهلك نحو 431 جنيها.

و سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم للمستهلك نحو 410 جنيها.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز صغير للمستهلك نحو 394 جنيها.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

اللحوم الطازجة: بين 260 و300 جنيه.

اللحوم الضأن: 270 جنيهًا.

اللحوم المجمدة: 250 جنيهًا.

اللحوم الهندي: 260 جنيهًا.

الكباب حلة: 250 جنيهًا.

الكبدة المستوردة: 145 جنيهًا.

السجق والبرجر: 150 جنيهًا.

اللحوم البرازيلية والمفروم: 240 جنيهًا.

السجق المجمد: 170 جنيهًا.

المفروم البرازيلي: 240 جنيهًا.

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم السودانية الطازجة في منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو.

والمجمدة بـ160 جنيهًا.

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