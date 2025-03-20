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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أسعار اللحوم الحمراء اليوم 20 رمضان بالأسواق ومحال الجزارة

أسعار اللحوم الحمراء
أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

شهدت أسعار اللحوم تباينا ملحوظا في الأسواق وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، يقدم الموجز أسعار اللحوم اليوم 20 رمضان 2025  في الأسواق ومحال الجزارة.

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أسعار اللحمة البتلو 

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ارتفعت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 6 جنيهات، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 415.6  جنيه في الأسواق ، وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو.

أسعار اللحوم البتلو

أسعار اللحوم البتلو بالعظم ارتفاعًا يقدر بـ 4 جنيهات في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 389.8 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 340 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم 

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 355.3 جنيه، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه

سعر لحم كندوز صغير السن نحو 394 جنيهًا في الأسواق بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

ارتفاع كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن بالأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 2.5 جنيه عن سعره السابق، إذ سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 391.6 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الضأن اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.6 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 389.2 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في الأسواق.

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