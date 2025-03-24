رامز إيلون مصر ومشاركة ياسر جلال في برنامج رامز جلال رمضان 2025

يبحث متابعوا برنامج رامز إيلون مصر عن موعد عرض حلقة الفنان ياسر جلال، بعد تداول أخبار عن مشاركته في برنامج المقالب الجديد الذي يقدمه شقيقه الفنان رامز جلال في رمضان 2025 تحت عنوان «رامز إيلون مصر»، فما حقيقة هذه الأخبار؟ هذا ما نوضحه لكم في هذا التقرير، مع تفاصيل مواعيد عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2025، والقنوات الناقلة، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

حقيقة مشاركة ياسر جلال في برنامج رامز إيلون مصر



كشف مصدر مقرب حقيقة الأخبار المتداولة حول ظهوره في برنامج شقيقه رامز جلال هذا العام، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.

علاقة ياسر جلال بشقيقه رامز جلال وبرامج المقالب

الجدير بالذكر أن ياسر جلال هو الشقيق الأكبر للفنان رامز جلال، ورغم هذه العلاقة العائلية القوية، إلا أنه لم يظهر من قبل في أي من برامج المقالب التي يقدمها شقيقه خلال المواسم الرمضانية السابقة، والتي تحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

مسلسل جودر 2.. أحدث أعمال ياسر جلال في رمضان 2025

بعيدًا عن برامج المقالب، شارك الفنان ياسر جلال في رمضان 2025 من خلال الجزء الثاني من مسلسل «جودر 2»، والذي انتهى من تصويره، وتدور أحداثه في إطار درامي مليء بالخيال، حول حياة تاجر يُرزق بثلاثة أبناء: سالم، وسليم، وجودر. تزداد الإثارة عندما يدخل الابن الأصغر «جودر» في صراع مع العدو «شمعون» من أجل الوصول إلى كنوز الحكيم «شمردل» الأربعة.

موعد عرض برنامج رامز جلال «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025

يعرض برنامج رامز جلال في رمضان 2025، يوميًا بعد أذان المغرب مباشرة طوال شهر رمضان الكريم، كما يعاد عرض البرنامج في مواعيد مختلفة خلال اليوم.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال رمضان 2025

يُعرض برنامج «رامز إيلون مصر» حصريًا على قنوات MBC مصر 1 وMBC مصر 2، بالإضافة إلى منصة Watch It الإلكترونية التي تتيح مشاهدة جميع حلقات البرنامج أونلاين بعد عرضها على شاشة التلفزيون.

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