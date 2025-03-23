برنامج رامز إيلون مصر وبدرة ضيفة الحلقة الجديدة على MBC مصر

تستضيف حلقة الليلة من برنامج المقالب الشهير «رامز إيلون مصر» الذي يقدمه الفنان رامز جلال، الراقصة التونسية بدرة. وتُعرض الحلقة عقب الإفطار مباشرة على شاشة قناة MBC مصر، ضمن الخريطة الرمضانية للعام 2025، ويرصد الموجز تفاصيل .

أبرز ضيوف برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025

يواصل رامز جلال استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة في برنامجه هذا الموسم، ومن بين أبرز ضيوفه المخرج محمد سامي في أول ظهور له مع رامز، بالإضافة إلى الفنانين أحمد فهمي، أحمد العوضي، إلهام شاهين، حسام حبيب، نور النبوي، مصطفى غريب، محمد رجب، مصطفى أبو سريع، زينة، فيفي عبده، محمد عبدالرحمن، ولاعبي الكرة حسام حسن، إمام عاشور، وأشرف بن شرقي وغيرهم من النجوم الذين يظهرون في حلقات متتالية وسط أجواء من الإثارة والمفاجآت.

بدرة في دراما رمضان 2025

لم تقتصر مشاركة بدرة هذا الموسم على ظهورها مع رامز جلال فقط، بل تشارك أيضًا في مسلسل «كامل العدد ++» الذي يعرض خلال شهر رمضان. وتظهر بدرة في المسلسل بشخصيتها الحقيقية، حيث تتعرض لموقف نصب ضمن أحداث العمل. وقد أشار العديد من المتابعين إلى التشابه الكبير بينها وبين جورجينا رودريجيز، صديقة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.

تفاصيل مسلسل «كامل العدد ++»

مسلسل «كامل العدد ++» هو الجزء الثالث من العمل الاجتماعي العائلي الذي يناقش مشكلات الشباب في سن المراهقة. تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني التي تقدم شخصية «ليلى» صاحبة مشروع لمستحضرات التجميل، ويشاركها البطولة شريف سلامة في دور طبيب التجميل «أحمد».

يضم العمل 15 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، تميم عبده، بالإضافة إلى بدرة، أحمد جمال سعيد، أحمد عبدالوهاب، أحمد بهاء، ميران عبد الوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا ومالك عماد. كما يظهر عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد حاتم.

المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة «إيجل فيلمز» لصاحبها جمال سنان.

آخر أعمال رامز جلال السينمائية

يُذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال في السينما كان فيلم «أخي فوق الشجرة»، الذي عُرض في يناير 2023 خلال موسم إجازة نصف العام، وحقق الفيلم أكثر من 15 مليون جنيه إيرادات. الفيلم من بطولة رامز جلال، نسرين طافش، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تارا عماد، ويزو، إسلام إبراهيم، وياسمين رحمي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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