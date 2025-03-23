برنامج رامز إيلون مصر..وحقيقة تأجيل حلقة حسام حسن بسبب مباراة مصر وسيراليون

تحل الراقصة بدرة ضيفة على حلقة الليلة من برنامج المقالب الشهير «رامز إيلون مصر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال يومياً بعد الإفطار مباشرة عبر شاشة MBC مصر خلال موسم رمضان 2025، ويرصد الموجز تفاصيل .

أبرز ضيوف برنامج «رامز إيلون مصر»

يستضيف رامز جلال في برنامجه مجموعة من نجوم الفن والرياضة، من بينهم المخرج محمد سامي في أول ظهور له مع رامز، إلى جانب أحمد فهمي، أحمد العوضي، إلهام شاهين، حسام حبيب، نور النبوي، مصطفى غريب، محمد رجب، مصطفى أبو سريع، زينة، فيفي عبده، محمد عبدالرحمن، بالإضافة إلى نجوم الكرة مثل حسام حسن، إمام عاشور، وأشرف بن شرقي.

حسام حسن يطلب تأجيل حلقته

في سياق آخر، كشفت مصادر عن قيام الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالتواصل مع إدارة قناة "MBC مصر" وطلب تأجيل عرض حلقته في برنامج «رامز إيلون مصر». جاء هذا الطلب بسبب رغبته في التركيز الكامل على المباراة الهامة التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب سيراليون، ضمن تصفيات كأس العالم.

مباراة مصر وسيراليون تؤجل ظهور حسام حسن

من المقرر أن تُقام مباراة مصر وسيراليون يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 25 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويأتي تأجيل ظهور حسام حسن في البرنامج حفاظًا على تركيزه وتركيز اللاعبين في هذا اللقاء المصيري، على أن يتم تحديد موعد جديد لإذاعة الحلقة بعد انتهاء المباراة.

بدرة في رمضان 2025 بمسلسل «كامل العدد ++»

يُذكر أن بدرة ظهرت خلال موسم رمضان 2025 في مسلسل «كامل العدد ++»، حيث قدمت شخصيتها الحقيقية في إطار درامي يتعرض للنصب. وقد شبهها الجمهور بـ"جورجينا" زوجة اللاعب كريستيانو رونالدو نظرًا للتشابه الكبير بينهما.

تفاصيل مسلسل «كامل العدد ++»

مسلسل «كامل العدد ++» من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، ويتناول مشكلات الشباب في سن المراهقة. تلعب دينا الشربيني دور ليلى، وهي خبيرة في مجال مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور أحمد، طبيب التجميل. المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة إيجل فيلمز.

آخر أفلام رامز جلال

وكان آخر أعمال رامز جلال السينمائية فيلم «أخي فوق الشجرة»، الذي عرض في يناير 2023 ضمن موسم أفلام إجازة نصف العام. الفيلم حقق إيرادات تجاوزت 15 مليون جنيه، وشارك في بطولته نسرين طافش، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تارا عماد، ويزو، إسلام إبراهيم، وياسمين رحمي.

أبطال فيلم «أخي فوق الشجرة»

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، ولاقى العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بسبب طابعه الكوميدي الرومانسي.

موعد مباراة مصر وسيراليون

من المنتظر أن يتابع الجمهور المباراة التي ستجمع منتخب مصر مع منتخب سيراليون يوم الثلاثاء 25 مارس، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

برنامج «رامز إيلون مصر» يستمر في مفاجأة الجمهور خلال موسم رمضان 2025 بضيوف من العيار الثقيل ومقالب غير متوقعة، مع استمرار تفاعل الجمهور بين الضحك والإثارة، في انتظار الحلقة المؤجلة للكابتن حسام حسن بعد انتهاء المواجهة المرتقبة مع سيراليون.

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