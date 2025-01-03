نور النبوي يحتفل بنجاح "الحريفة 2" ويتصدر التريند بإيرادات غير مسبوقة

احتفل الفنان نور النبوي بنجاح فيلمه الأخير "الحريفة 2" الذي تم عرضه في السينمات الأيام الماضية، مما حقق نجاح استثنائي منذ بدء عرضه، حيث تصدر الفيلم الأعلى في قائمة إيرادات السينما المصرية مما أصبح واحد من أعلى خمسة أفلام في تاريخ السينما المصرية.

نور النبوي

احتفال نور النبوي بنجاح فيلم الحريفة 2 مع المنتج طارق الجنايني

نشر الفنان نور النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الذي رصده الموجز، فيديو يوثق لحظة احتفاله مع المنتج طارق الجنايني، الذي أبلغه بإيرادات الفيلم الضخمة، حيث ظهر نور في حالة فرح كبيرة، قائلا: "الله أكبر"، ثم احتضن المنتج طارق الجنايني بكل حب تقديراً لدوره الكبير في نجاح هذا العمل.

نور النبوي

نور النبوي يحتضن المنتج طارق الجنايني

نور النبوي والمنتج طارق الجنايني

رسالة نور النبوي للجمهور وفريق العمل

علق نور النبوي على نجاح فيلم "الحريفة 2" قائلاً: "الله أكبر.. ضحكة فرحة وامتنان حقيقي، وشوشة غالية قوي على قلبي من المنتج طارق الجنايني والمؤلف إياد صالح، فيلم 'الحريفة 2 وصل لإيرادات تاريخية النهاردة وبقى واحد من أعلى خمس أفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية شكراً الجمهور الحبيب، المراهنة عليك ديماً كسبانة".

نور النبوي

أحداث فيلم الحريفة 2

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2" حول رحلة ماجد، الذي يجسده نور النبوي، مع أصدقائه وزملائه، حيث يخوضون مغامرات جديدة مليئة بالإثارة والتحديات من خلال ممارسة كرة القدم، مع تطورات مثيرة في حياتهم الشخصية.

قائمة أبطال فيلم الحريفة 2

يضم فيلم الحريفة الجزء الثاني نخبة من النجوم الشباب، أبرزهم نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدي بدر، إلى جانب ضيوف شرف مميزين مثل آسر ياسين، أحمد فهمي، أسماء جلال، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، بالإضافة إلى نجم الكرة الإنجليزي مايكل أوين.



اقرأ أيضًا

الثلاثاء المقبل.. أبطال فيلم الحريفة 2 يحتفلون بالعرض الخاص في 6 أكتوبر

نجل أصالة يرتدي حجاب في فيديو طريف من كواليس فيلم الحريفة 2