مواعيد مسلسل المداح 5 على MBC مصر وMBC مصر 2

يواصل مسلسل المداح الجزء الخامس جذب أنظار المشاهدين في رمضان 2025، حيث يترقب عشاق الدراما مواعيد عرض المسلسل على شاشة قناة MBC مصر وMBC مصر 2، بالإضافة إلى منصة شاهد الإلكترونية. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

مواعيد مسلسل المداح الجزء الخامس على قناة MBC مصر 2

يُعرض مسلسل المداح 5 على قناة MBC مصر 2 يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 11:00 مساءً. كما يمكن مشاهدة إعادة الحلقة في اليوم التالي الساعة 3:00 عصرًا، لمن فاته العرض الأول.

مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الخامس على قناة MBC مصر

أما بالنسبة لقناة MBC مصر، فيُعرض مسلسل المداح يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 4:00 صباحًا، ليتمكن المشاهدون من متابعة جميع الأحداث في الوقت الذي يناسبهم.

القنوات الناقلة لمسلسل المداح الجزء الخامس

لا يقتصر عرض مسلسل المداح الجزء الخامس على قناة MBC مصر وMBC مصر 2 فقط، بل يُعرض كذلك عبر منصة شاهد الإلكترونية، والتي توفر الحلقات للمشتركين قبل موعد عرضها على القنوات الفضائية، وهو ما يمنح المشاهدين فرصة مشاهدة المسلسل في أي وقت ومن أي مكان.

أبطال مسلسل المداح الجزء الخامس رمضان 2025

يضم مسلسل المداح الجزء الخامس نخبة من كبار النجوم الذين يشاركون في تقديم موسم مليء بالإثارة والغموض، ومن بينهم:

حمادة هلال: يستمر في أداء دور "صابر" الذي يخوض معارك شرسة مع قوى الجن.

غادة عادل: تنضم للموسم الخامس بشخصية جديدة وغامضة تثير الكثير من التساؤلات.

خالد الصاوي: يشارك لأول مرة في المسلسل ومن المتوقع أن يقدم دوراً قوياً ومؤثراً في الأحداث.

هبة مجدي: تواصل أداء دور "رحاب"، زوجة صابر التي تواجه تحديات كبيرة في هذا الموسم.

حنان سليمان: تجسد شخصية "صفاء"، والدة صابر، التي تسانده في مواجهة الشر.

يسرا اللوزي: تقدم شخصية "تاج"، من الجن المسلم الذي يدعم صابر في معاركه.

خالد سرحان: يعود مجددًا بدور "حسن سلام"، شقيق صابر.



تفاصيل العمل الفني

المسلسل من تأليف كل من أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة رز آرت برودكشن.

قصة مسلسل المداح الجزء الخامس

تدور أحداث مسلسل المداح الجزء الخامس حول استمرار صراع "صابر" مع قوى الشر من الجن، حيث يواجه العديد من التحديات والمفاجآت، بمشاركة شخصيات جديدة تظهر لأول مرة لتضيف أبعادًا مختلفة للأحداث.

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