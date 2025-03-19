تفاصيل أحداث مسلسل المداح 5 الحلقه 20 وموعد العرض والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل المداح 5 مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يترقب المشاهدين تفاصيل أحداث مسلسل المداح 5 الحلقه 20، حيث يعد المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية التي يتابعها الجمهور في الموسم الرمضاني 2025.

ويرصد لكم موقع الموجز احداث مسلسل المداح 5 الحلقه 20.



أحداث الحلقة 20 من مسلسل المداح

بعد عرض الحلقة 19 من مسلسل المداح 5، يترقب المشاهدين تفاصيل أحداث مسلسل المداح 5 الحلقه 20، ومن المتوقع تشهد الحلقة أحداث مشوقة ومواجه صابر للجن حتى يتغلب عليهم.

مواعيد عرض مسلسل المداح

ويعرض مسلسل المداح 5 بطولة حمادة هلال على شاشة mbc مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً، على أن يتم الإعادة في تمام الساعة 4:00 صباحًا.

وكما يعرض مسلسل المداح 5 على شاشة قناة mbc مصر 2، في تمام الساعة 11:00 مساءً، على أن تتم الإعادة في الساعة 3:00 عصرًا.

قنوات عرض مسلسل المداح 5

ومن المقرر عرض مسلسل المداح 5 خلال الموسم دراما رمضان 2025 على MBC مصر، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد قبل عرض الحلقة على التلفزيون.

ملخص الحلقة 19 من مسلسل المداح 5

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل المداح 5، المواجهة الأولى بين صابر ست الحسن، ابنة إبليس الكبرى، بعد أن قادته رؤياه إلى موقع غامض وسط الصحراء، حلمه الذي رآه أثناء زيارته لمقام سيدي أبوالحسن الشاذلي، حيث ظهرت له شجرة وحيدة وسط الرمال، لم يكن مجرد خيال، بل كان علامة تقوده إلى هذه اللحظة المصيرية، وهناك يلتقي وجهًا لوجه مع ست الحسن، التي تحاول التلاعب بعقله وإضعافه، لكن صابر يتمسك بإيمانه لمواجهة سحرها.

وكما يتوجه حازم وزوج ناصرة إلى المكان الذي كانت تزوره الأخيرة ليلًا، ليكتشفا رسالة غامضة موجهة من الشيخ جاد إلى حفيده المختار، وكما يتمكن الملك الأحمر من خداع أحد الأشخاص، مستدرج إياه إلى عالم الجن ودافعه لتسليم روحه بالكامل، مما يعزز سلطته ويشكل تهديدًا جديدًا لصابر.





قائمة مسلسل المداح 5





ويشارك في مسلسل المداح الجزء الـ5، حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، جوري بكر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج. ​​

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