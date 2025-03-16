مسلسل المداح 5 الحلقة 17.. حمادة هلال ينجح في إيقاف الفتنة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة 17 من مسلسل المداح 5، حيث كانت مليئة الحلقة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة في القصة.

ويرصد لكم موقع الموجز التفاصيل أحداث الحلقة 17 من مسلسل المداح 5.





ملخص الحلقة 17 من مسلسل المداح 5

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل المداح 5، استمرار صابر الحقيقي في البحث عن الحاج وفيق المزيف، الذي يلعب دوره خالد الصاوي، الذي في الواقع هو الملك الأحمر، وذلك بعد أن أخبرته والدته بأنه سيساعدها في السفر لأداء العمرة.

ويتوجه صابر برفقة حازم إلى المنيا للبحث عن ناصرة، هناك يكتشف صابر الفتنة التي أشعلها صابر المزيف الذي يتخذ هيئة فحيح ابنة إبليس، والتي أدت إلى تصاعد التوترات بين الأهالي.

وينجح صابر في التدخل وإنقاذ زوجة سعيد شقيق هلال وابنه من الموت، بعدما ترك سعيد الغاز مفتوح في المنزل وأخذ ابنته وغادر، تاركًا زوجته وابنه في خطر الاختناق والانفجار.

وبعد إنقاذهما يكشف صابر الحقيقة ويبرئ زوجة سعيد من تهمة ممارسة السحر، التي كان قد لفقها لها صابر المزيف وفي المقابل، يثبت أن ناصرة هي المتسببة في كل ما حدث، ويبدأ في محاولة إخراج الجن نائلة الذي يسيطر عليها.

مواعيد عرض مسلسل المداح

ويعرض مسلسل المداح 5 بطولة حمادة هلال على شاشة mbc مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً، على أن يتم الإعادة في تمام الساعة 4:00 صباحًا.

وكما يعرض مسلسل المداح 5 على شاشة قناة mbc مصر 2، في تمام الساعة 11:00 مساءً، على أن تتم الإعادة في الساعة 3:00 عصرًا.





قنوات عرض مسلسل المداح 5



ومن المقرر عرض مسلسل المداح 5 خلال الموسم دراما رمضان 2025 على MBC مصر، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد قبل عرض الحلقة على التلفزيون.



قائمة مسلسل المداح 5





ويشارك في مسلسل المداح الجزء الـ5، حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، جوري بكر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج. ​​

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