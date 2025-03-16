تفاصيل مسلسل المداح 5 الحلقة 16..خدعة ساحرة صابر يفقد بصره بسبب المصل

في الحلقة 16 من مسلسل المداح.. أسطورة العهد، استمرت المواجهة الملحمية بين "صابر" حمادة هلال وقوى الشر، حيث وجد "صابر" نفسه في صراع محتدم مع "سعير"، خادم "فحيح بنت إبليس" جوري بكر، وبالرغم من محاولات الأخير للنيل منه، الإ أنه تمكن من التغلب عليه وإحراقه، وهذا أثار غضب "ست الحسن" غادة عادل و"الملك الأحمر"، اللذان أدركا أن قوته باتت تهدد خططهما، فقررا التصعيد بخطة جديدة تستهدفه هو وعائلته.

تفاصيل مسلسل المداح 5 الحلقة 16

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل المداح 5 الحلقة 16 حدثت صدمة كبيرة لصابر فور علمه من المساعدة الدكتورة فاتن بإصابته بالوباء المنتشر في قريته، وأنه لابد من تلقيه المصل، واتضح لاحقاً أن تلك المساعدة هي الجنية "ست الحسن"، وأنه بمجرد حقنه بالمصل، فقد بصره على الفور، لكن الميدالية التي بحوزته حمته من التأثير الكامل للسحر، ولم تتمكن "ست الحسن" من تحقيق مبتغاها.

مسلسل المداح 5

كما واجهت إيمان مأساة جديدة، حيث اكتشفت أن زوجها هلال قد تعرض للمس من الجن، وهذا أدى لتغير سلوكه نحوها وابنه، وبدأ في معاملتهما بعدائية دون سبب واضح.

بعدما تأكد الملك الأحمر من ضعف قوة صابر نتيجة المصل، وجه أوامره إلى "فحيح" وطالبها بالابتعاد عن عائلته مؤقتًا، والتركيز على فرض سيطرتها على أهل القرية بدلًا منهم.

كما راقب حازم تصرفات شقيقته "ناصرة"، التي أصبحت تحت تأثير قوى الجن، ولاحظ خروجها لزيارة المقابر ليلًا، وعندما سألها عن وجهتها، أخبرته بأنها متوجهة لضريح جدها، لكنه يقرر مرافقتها لمعرفة الحقيقة.

مسلسل المداح 5

بمساعدة حسن ومنال، عادت رحاب إلى صابر، بعدما مرت بفترة من الكوابيس والأحداث الغامضة المرتبطة بالجن، وشعرت بالطمأنينة فور رؤيته، فطلب منها البقاء في المنزل حفاظًا على سلامتها.

موعد عرض مسلسل المداح 5 الحلقة 17 والقنوات الناقلة

يمكن لمتابعي مسلسل المداح مشاهدة الحلقة 17 من المسلسل اليوم في تمام الساعة 8:00 مساءً عبر قناة MBC مصر، مع إعادتها في تمام الساعة 4:00 صباحًا، كما تُعرض أيضاً على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة 11:00 مساءً، مع إعادة في تمام الساعة 3:00 عصرًا، كما تتوفر الحلقة أيضًا عبر منصة شاهد الإلكترونية.

أبطال مسلسل المداح 5

مسلسل المداح 5 يضم نخبة من النجوم، على رأسهم حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، جوري بكر، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل.

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