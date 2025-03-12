عفاريت المداح تشعل الخلاف بين لوسي وحمادة هلال.. تعرف على التفاصيل

أثارت الفنانة لوسي حالة من الجدل عقب ظهورها في برنامج تفاعلكم مع الإعلامية سارة الدندراوي على قناة العربية، حيث عبّرت عن استيائها من تصريحات الفنان حمادة هلال التي شكّك فيها بروايتها حول كواليس تصوير مسلسل المداح 3، وهذا جعلها تتصدر تريند محرك البحث جوجل.

سبب غضب لوسي من حمادة هلال



ويرصد موقع الموجز القصة الكاملة التي تسببت في غضب لوسي من حمادة هلال، أكدت لوسي أنها لم تكن تكذب عندما تحدثت عن المواقف المريبة التي حدثت معها في كواليس تصوير مسلسل المداح 3، وأنها تعرّضت بالفعل لمواقف غامضة خلال التصوير، جعلها تؤمن بأن ما حدث لم يكن أمرًا عاديًا، معلقة:"أنا زعلانة من حمادة هلال، لأنه طلع في برنامج وقال لوسي بتكذب، أنا مش بكذب، اللي حصل كان حقيقي، وإحنا في الأوتيل، التلفزيون وقع فجأة من غير سبب، وفي مشهد تسلسل الجِنّية، كنت بصرخ ومتسمّرة في الأرض، وكان معانا شيخ بيرش ميّة ويقرأ قرآن، لكني مكنتش سامعة غير صوت آه".

لوسي

وأكدت لوسي على أنها بذلت جهدًا كبيرًا في دراسة العالم الروحاني لمي تقدم شخصيتها في مسلسل المداح 3 بواقعية، لافتة أن ما عاشته خلال التصوير لم يكن مجرد تمثيل، بل كانت هناك أمور غامضة جعلتها تشعر بالخوف الحقيقي.

تصريحات حمادة هلال

وكان حمادة هلال قد ردّ حمادة في أحد اللقاءات التلفزيونية على تصريحات لوسي، معلقاً أن ما حدث معها مجرد تمثيل ولم يكن هناك وجود فعلي للجن، حيث قال:"أنا بحترم لوسي جدًا كفنانة وإنسانة، لكن من وجهة نظري، اللي حصل كان مجرد تمثيل وتأثر بالأجواء. أحيانًا لما بنندمج في المشاهد الغامضة أو المرعبة، ممكن نحس بحاجات غريبة، لكن ده مش معناه إنها حقيقية، كل حاجة حصلت خلال التصوير كانت في سياق المشهد، ومفيش أي وجود فعلي للجنّ أو الحاجات دي".

لوسي

تصريحات لوسي مع سهير جودة

وكانت لوسي قد كشفت العام الماضي عن تعرضها لحالة غريبة أثارت دهشة فريق العمل خلال تصويرها لأحد المشاهد مع الفنان حمادة هلال، فبينما كانت تؤدي دورها، فوجئ المخرج وفريق العمل بتغير حالتها بشكل مفاجئ، حيث بدت متخشبة تمامًا، وارتفع صوتها بطريقة غير معتادة، واستمرت هذه الحالة لفترة.



حيث قالت لوسي خلال لقاءها مع الإعلامية سهير جودة:"وأنا بصور مشهد مع حمادة هلال فجاة المخرج قال استوب، وفريق العمل وجدوني متخشبة وصوتي عالي وغريب جدا، وفي سائل بيخرج من فمي، وبتنفض نفضة غريبة اوي، والكلام ده حصل بجد، فضلوا فترة مش عارفين يقعدوني وكنت متخشبة فعلاً، وبعد ساعة ونص، فوقت وعرفت إن حمادة هلال والشيخ كانوا بيرقوني، وقرأوا قرآن على المياة ورموها في مكاني عشان أقدر اتحرك، كنت في حالة سيئة جداً، وقعدت يومين في البيت جسمي مكسر وصداع رهيب، مش عارفة إيه اللي حصل بجد، ممكن ضغط المشاهد وصعوبة الشخصيات، والأجواء والمكان، وطريقة الإضاءة كان لهم تأثير نفسي، لكن اعتقد كل ما حدث كان إجهاد من ضغط العمل، لأن شخصية هند تتعامل مع الدجالين وهي جنية، وتستخدمهم في تنفيذ افكارها الشيطانية".

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