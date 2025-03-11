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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

مسلسل المداح 5 .. ونجاة الإمام تشارك في العمل مع حمادة هلال

المداح
المداح

إنتهت الفنانه نجاة الإمام من تصوير مشاهدها في مسلسل" المداح " اسطورة العهد، وتجسد نجاة الإمام شخصية ممرضة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية : 

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أبطال المداح 

يشارك في بطولة مسلسل "المداح أسطورة العهد" نخبة متميزة من نجوم الوسط الفني أبرزهم، حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

تدور أحداث مسلسل "المداح أسطورة العهد" حول عودة "صابر المداح" الشخصية التي يجسدها الفنان حمادة هلال للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة نجاة الإمام العرض المسرحي نوستالجيا 90/80. العرض المسرحي نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني أو البرامج التليفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي  والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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