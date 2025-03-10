مسلسل أهل الخطايا ومخرج العمل يعبر عن سعادته بردود الأفعال
نجح مسلسل "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، وإخراج رؤوف عبد العزيز، في جذب أنظار الجمهور، فمنذ عرض أولى حلقاته، اثار الجدل بين المشاهدين بسبب تناوله الصريح لعدد من القضايا الاجتماعية المعقدة برؤيه وفلسفه خاصه معتمده على الغموض ، مما جعله محط اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء، ويرصد موقع الموجز تفاصيل .
وأعرب المخرج رؤوف عبد العزيز بعد النجاح الكبير لأهل الخطايا، عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته عن المسلسل، والنجاح الذي حققه، وتفاعل الجمهور معه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او في الشارع.
وعبر رؤوف عبد العزيز عن التعاون المثمر بين الجميع لتحقيق هذا النجاح وذلك د حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
أبطال مسلسل أهل الخطايا
يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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