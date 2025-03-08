مسلسل أهل الخطايا حديث مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر تريند جوجل وإكس

حفاوة كبيرة يتلقاها مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة جمال سليمان، وتأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خصوصا بعد عرض الحلقة السابعة من المسلسل، التي تصاعدت فيها جرعة التشويق والاثارة بشكل كبير بعد دخول إلهامي "محمد ثروت" عالم القمار، وكذلك هاجر "هنادي عبد الخالق" عالم المخدرات وإدمان نجلها، واستيقاظ أدم "أحمد فهيم" شقيق نوح "جمال سليمان"، ويرصد إليكم موقع الموجز تقاصيل.

وتصدر مسلسل "أهل الخطايا"، جميع مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدر تريند جوجل، وكذلك موقع التغريدات القصيرة "X" توتير سابقاً، وكذلك تصدر الاكثر بحثاً عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وشهدت الحلقة الحلقة السابعة من المسلسل مفاجأت كثيرة، من أبرزها أدمان ابن هاجر أبو زيد" هنادي عبد الخالق"، شقيقة نوح المخدرات، والمفارقة الغريبة في العمل، هو أن هاجر هي من تقوم بتصنيع المخدرات التي يتعطاها نجلها، وذلك ضمن خطة درغام"محمود السراج"، والتي اشعلت هاجر وشقيقها نوح وعائلته النار في جسده، مما جعل أعوانه ينتقمون له.

مسلسل اهل الخطايا



وكشفت الحلقة إقناع راما "نوران ماجد"، إلهامي "محمد ثروت"، بالذهاب معها في صالة للقمار من أجل الحصول على المال الكثير في محاولة منها، لجعله يدمن لعبة المقار، خاصة بعدما علمت بإمتلاكه الكثير من المال.

وفجرت الحلقة مفاجأة صادمة لجمهور العمل، وهي عمل هاجر ابو زيد" هنادي عبد الخالق"، شقيقة نوح "جمال سليمان" في تصنيع المخدرات، بعدما تم إيقافها عن العمل في الصيدلة التي كانت تعمل بها بسبب نقص العديد من الأدوية الخاصة بالإدمان، وعرض عليها ميمون "إسلام كابونجا" العمل معه في تصنيع المخدرات، وأعطاها الكثير من المجال مما جعلها توافق على كل ما يريده.

وكشفت الحلقة مفاجأة أخرى وهي أن ميمون "إسلام كابونجا"، يجعل هاجر "هنادي عبد الخالق"، تصنع المخدرات ويقوم بإعطائها لنجلها، دون عملها و جعله يدمن المخدرات.

أوضحت الحلقة أن كلا من وردة "رانيا يوسف"، وإلهامي"محمد ثروت" شقيقان نوح "جمال سليمان"، يحاولون إقناعه بتقسيم ميراث شقيقهم أدم "أحمد فهيم"، الذي أصيب بغيبوبة بعد ذبح والدة الصغير، وهو ما يجعله يرفض بشكل قاطع.

وتنتهي الحلقة نهائيا مفاجأة لكل محبي مسلسل "أهل الخطايا"، وتجعلهم أمام نفس السؤال في كل حلقة وهو وماذا بعد؟، حيث يحرص المخرج رؤوف عبد العزيز دائما على استدراج المشاهد وتجعله دائما في حالة شغف وترقب لمعرفة الأحداث المقبلة، وتكون نهائية الحلقة السابعة، وهي استيقاظ أدم "أحمد فهيم" من الغيبوبة، مما يجعل جميع حسابات أشقائه تختلف وتتغير بعد عودة من الغيبوبة لنرى ماذا سوف يحدث خلال الحلقات المقبلة.

قضايا واقعية في إطار درامي مشوق

يرتكز العمل على أحداث مستوحاة من الواقع، حيث يسعى إلى تسليط الضوء على تأثير الطمع والجشع في تغيير مصائر البشر، من خلال حبكة درامية مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات.



أبطال “أهل الخطايا”

يشارك في بطولة المسلسل بجانب جمال سليمان كل من: سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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