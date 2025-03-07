موعد إعادة عرض مسلسل أهل الخطايا والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025

حقق مسلسل أهل الخطايا نجاح كبير منذ عرضه في رمضان 2025 على شاشات التلفزيون حيث جذب المشاهدين بالقصة المشوقة التي يتناولها حول عالم السحر والجن.



ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد مسلسل أهل الخطايا والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025.



مواعيد مسلسل أهل الخطايا

ويعرض مسلسل أهل الخطايا خلال شهر رمضان على قناة النهار يوميا الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، والإعادة والإعادة الساعة 11 مساء.

وكما يعرض على قناة السومرية السورية يوميا في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت مصر، وقناة إل بي سي اللبنانية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر والإعادة الساعة 2 صباحا، وقناة النهار دراما روتانا دراما وقناة روتانا بلس HD الساعة 9 مساء، وقناة نايل دراما المسلسل عند الساعة 10 مساء، تليها نايل لايف الساعة 12 منتصف الليل.

القنوات الناقلة لمسلسل أهل الخطايا



ويعرض مسلسل اهل الخطايا خلال شهر رمضان 2025، على عدد قنوات أبرزهم قناة روتانا دراما وقناة النهار، وقناة النهار دراما، وقناة روتانا بلس HD، وقناة إل بي سي اللبنانية، وقناة نايل دراما.







أبطال مسلسل أهل الخطايا



ومسلسل أهل الخطايا من بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، والعمل من تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.







قصة مسلسل أهل الخطايا

ومسلسل أهل الخطايا تدور أحداثه في إيطار الدراما الاجتماعي، حول العديد من القضايا والجرائم الحقيقة وهي عالم السحر والجن، وكيف يسيطر هذا العالم غير مفهوم على عقول العديد منا ليُستخدم في تحقيق مصالح ومنافع شخصية، وذلك من خلال قصة ضرغام الذي يتصدى لكل هذا مستعينًا بإيمانه القوي.



عدد حلقات مسلسل أهل الخطايا



وينتمي مسلسل أهل الخطايا إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث تدور أحداث على مدار الـ15 حلقة خلال شهر رمضان 2025.

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