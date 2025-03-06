تفاصيل أحداث مسلسل أهل الخطايا..فرح الزاهد تنجح في الزواج من جمال سليمان

تصاعدت جرعة التشويق والإثارة خلال أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، حيث استطاعت هند الشخصية التي تقدمها "فرح الزاهد" في إيقاع نوح " جمال سليمان" في الفخ الذي نصبته لها، بالإضافة إلى إرغام ميمون الشخصية التي يقدمها "إسلام كابونجا" شقيقة نوح "هنادي عبد الخالق" على العمل مرة في جلب المواد المخدرة من المستشفى التي تعمل بها، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل الحلقة .

كشفت الحلقة الخامسة خطة درغام للانتقام من نوح "جمال سليمان"، بعدما قامت هند "فرح الزاهد" بنصب فخ لإيقاع نوح "جمال سليمان" في الذنب الأكبر والخطيئة الكبرى "الزنا"، ونجحت في ذلك وبعدها قرر نوح الزواج منها، وطلب من شقيقة إلهامي"محمد ثروت"، وعابد "شريف عمر" أن يجلبوا له المأذون لعقد زواجه من هند وان يظل هذا الأمر سرا بينهما.

وعلى جانب آخر نجح نائل "إسلام جمال"، في تصوير الدكتورة مها "سارة درزاوي"، ابنة ورة "رانيا يوسف" شقيقة نوح، وهي في منزلة على السرير، دون أن تأخذ بها بأنه يتم تصويرها، كما حدث مشاجرة بين مها ووالدتها "وردة"، بسبب نائل وقيامة بتوصيلها للمنزل، وأكدت وردة أن نائل شخص غير مريح.



أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة كودكس.

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