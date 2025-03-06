مسلسل أهل الخطايا الأكثر مشاهدة في قناة النهار رمضان 2025

تصدر مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة النجم جمال سليمان، وتأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، قائمة الأكثر مشاهدة عبر شاشة قناة النهار، طبعا لما نشره المستشار تركى آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بمنصة "فيس بوك"، قائمة القنوات والمسلسلات التي حققت نجاح في الأسبوع الأول من رمضان 2025، وبترتيب المراكز، طبقا شركة "Ejabat" وهي لأحد المراكز المتخصصة في الأبحاث واستطلاعات الرأي، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .

واستطاع مسلسل "أهل الخطايا"، أن يتصدر المركز الأول في المشاهدة على قناة النهار التي يتم عرض المسلسل خلالها حصريا، بالإضافة إلى تصدره على العديد من المسلسلات الأخري.

وكان المسلسل تلقى حفاوة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حيث ترصد المسلسل الاكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لليوم الخامس على التوالي ، وذلك بعدما تصدر الأيام الماضية في رمضان التريند.



العمل استطاع أن يجذب الأنظار منذ انطلاقه، يتصاعد توتره الدرامي مع اقتراب المواجهة المحتدمة بين "نوح" "جمال سليمان" وروح "درغام" العائدة للانتقام، وكانت بداية حلقاته بذبح يوسف طفل صغير نجل أدم "جمال سليمان"، وبعدها قتل درغام " محمود السراج"، الذي قرر الانتقام بالاستعانة بأعوانه من الشياطين، وكانت البداية مع قتل مهرة"ولاء الشريف" شقيقة نوح، وبعدما استدراج شقيقته نوح في تجارة المخدرات من خلال ميمون " إسلام كابونجا".

قضايا واقعية في قالب درامي مشوق

يستند المسلسل إلى جرائم وأحداث مستوحاة من الواقع، حيث يعكس كيف يمكن للطمع والجشع أن يقود الإنسان إلى ارتكاب أخطاء قاتلة، ويطرح تساؤلات حول العواقب التي قد تترتب على نقض العهود والخوض في المجهول.

وبفضل قصته الفريدة، وأداء أبطاله المتميز، وأجوائه المشحونة بالغموض، أصبح أهل الخطايا واحدا من أبرز المسلسلات التي تنافس بقوة في دراما رمضان 2025، ليؤكد أن الأعمال التي تمزج بين التشويق والدراما الواقعية قادرة دائما على خطف أنظار الجمهور.



أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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