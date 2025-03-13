موعد إعادة مسلسل المداح 5 وأبطاله وتفاصيل عرضه

يبحث الكثير من عشاق الدراما الرمضانية عن موعد إعادة مسلسل المداح الجزء الخامس ، خاصة بعد تصاعد الأحداث المشوقة التي جعلت المشاهدين في حالة من الترقب المستمر للمسلسل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض الجزء الأول، يعود هذا العام بموسمه الجديد ليستكمل القصة المثيرة التي تجمع بين الواقع والخيال في إطار درامي مشوق، لمن لم يتمكن من متابعة الحلقات في موعدها الأساسي، يمكنه التعرف على موعد إعادة مسلسل المداح على القنوات الناقلة لضمان عدم تفويت أي تفاصيل، والتي يرصدها الموجز في هذا التقرير.

أبطال مسلسل المداح وموعد إعادة المسلسل

يضم المسلسل مجموعة مميزة من النجوم الذين أبدعوا في تقديم شخصياتهم ببراعة، وعلى رأسهم:

حمادة هلال في دور "صابر المداح"، الشخصية المحورية التي تتعامل مع العالم الروحاني والجان.

هبة مجدي التي تجسد دور "رحاب"، الزوجة التي تواجه صراعات كثيرة بسبب الغموض المحيط بزوجها.

أحمد عبد العزيز الذي أضاف للعمل طابعًا خاصًا بشخصيته القوية والمؤثرة.

خالد سرحان الذي يجسد دور الأخ الطامع في السيطرة على حياة "صابر".

سهر الصايغ التي تظهر في دور مليء بالغموض والإثارة.



مع هذا الطاقم القوي، يستمر المسلسل في جذب انتباه الجمهور، مما يجعل معرفة موعد إعادة مسلسل المداح أمرًا ضروريًا لمن لم يتمكن من متابعة الحلقات وقت عرضها الأول.

القنوات الناقلة وموعد إعادة مسلسل المداح 5

يُعرض المسلسل على مجموعة من القنوات الفضائية، أبرزها MBC مصر وMBC مصر 2، حيث يتم عرضه يوميًا في توقيت رئيسي مع عدة إعادات لضمان متابعة الجمهور، يأتي موعد إعادة مسلسل المداح على قناة MBC مصر في تمام الساعة 4:00 صباحًا، بينما يتم إعادة عرضه على قناة MBC مصر 2 في الساعة 3:00 عصرًا. هذه المواعيد تمنح المشاهدين فرصة لمشاهدة الحلقات التي قد تكون فاتتهم خلال البث الأول.

تردد القنوات وموعد إعادة مسلسل المداح 5

لضبط استقبال القنوات الناقلة والاستمتاع بمتابعة العمل الدرامي الشيق، يجب التأكد من ضبط جهاز الاستقبال على التردد الصحيح. فيما يلي بيانات التردد:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



بمجرد ضبط الترددات المذكورة، يمكنكم متابعة الحلقات الجديدة والقديمة من المسلسل وفق موعد إعادة مسلسل المداح المعلن.

قصة المسلسل وتفاصيل موعد إعادة مسلسل المداح 5

يستمر المسلسل في تقديم مزيج فريد من الأحداث الدرامية والإثارة، حيث يواجه "صابر المداح" تحديات جديدة بعد اكتشافه لأسرار خطيرة تخص عالم الجان. المشاهدون الذين فاتتهم بعض الحلقات يمكنهم التعرف على كل هذه التفاصيل من خلال موعد إعادة مسلسل المداح، الذي يتيح الفرصة لمتابعة القصة من البداية أو مراجعة الحلقات السابقة لفهم تطورات الأحداث بشكل أوضح.

لماذا يجب متابعة موعد إعادة مسلسل المداح 5 ؟

مع تزايد الأحداث المثيرة في المسلسل، يحرص الجمهور على معرفة موعد إعادة مسلسل المداح لضمان عدم تفويت أي تفاصيل، خاصة مع تسارع وتيرة الأحداث. سواء كنت من المتابعين الأوفياء للمسلسل منذ البداية أو انضممت لمشاهدته حديثًا، فإن متابعة موعد الإعادة ستساعدك على فهم القصة بشكل متكامل دون أي فجوات في الأحداث.

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