تفاصيل أحداث مسلسل المداح 5 الحلقة السادسة

تبدأ أحداث الحلقة السادسة من مسلسل المداح 5 بمواجهة حاسمة بين صابر المداح والملك الأحمر، حيث يفاجئ الأخير صابر بعلاقته بهند بنت الأحمر، التي سبق لصابر التخلص منها في المواسم السابقة. يهدد صابر الملك الأحمر بالسخرية، لكن الأخير يبتسم بثقة، مؤكداً أن لديه خطة ستصدم صابر وتغير مجرى الأحداث، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

إنقاذ فخري وكشف المستور

في مشهد آخر، تكشف فاتن (ست الحسن) عن هويتها الحقيقية، معلنة أنها ليست طبيبة وأنها جاءت لإنهاء حياة صابر. وقبل أن تنجح في تنفيذ مخططها، تتدخل تاج في اللحظة الأخيرة لتنقذ فخري، مما يضيف المزيد من الغموض والتشويق للأحداث.

صابر المزيف وخداع والدته

يواصل فحيح (صابر المزيف) محاولاته لخداع والدة صابر، محاولًا إقناعها بالسفر للحج بمساعدة مالية من الحاج وفيق، بينما يظل الغموض يحيط بأهدافه الحقيقية.

تعذيب نفسي لصابر

يأمر الملك الأحمر ست الحسن بتعذيب صابر نفسيًا، حيث يجعله يرى أشخاصًا يموتون أمامه دون أن يستطيع مساعدتهم، مما يضعه في أزمة نفسية حادة.

نائلة تثير الرعب في قلب رحاب

في تطور مفاجئ، تظهر نائلة في هيئة سلمى مطعونة بعدة طعنات، مما يثير الفزع في قلب رحاب. وعند لجوئها إلى شادي طلبًا للنجدة، تكتشف أن سلمى بخير، ما يزيد من الغموض الذي يحيط بأحداث المسلسل.

نورهان في خطر

بعد قراءتها للبردية التي تكشف سر العلاج، تجد د. نورهان نفسها مهددة من قبل الخدام، الذين يؤكدون أنها "المختارة" ويجب عليهم حمايتها، مما يضعها في مواجهة مع قوى غامضة.

ناصرة تقع في الفخ

تستيقظ ناصرة في حالة يُرثى لها، بينما يحاول زوجها هلال مساعدتها. لكن المفاجأة تأتي عندما تظهر نائلة بابتسامة خبيثة، معلنة أن ناصرة أصبحت خادمة مطيعة.

مواجهة نارية بين خضر وصابر المزيف

في ختام الحلقة، يذهب الحاج خضر لزيارة أسرة صابر، لكنه يصادف صابر المزيف (فحيح)، مما ينذر بمواجهة محتدمة قد تكشف الكثير من الأسرار.

اقرأ أيضاً:

قائمة مسلسلات رمضان 2025 لنجوم الدراما ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال