تعرف على موعد عرض مسلسل المداح 5 أسطورة العهد والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان

ويبحث الكثير من جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية عن مواعيد مشاهدة مسلسل المداح 5 "أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، حيث يعد العمل من أبرز المسلسلات الدرامية في الموسم الرمضاني 2025.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص مواعيد عرض مسلسل المداح 5 الذي يعرض في رمضان 2025.

مواعيد عرض مسلسل المداح

ويعرض مسلسل المداح 5 بطولة حمادة هلال على شاشة mbc مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً، على أن يتم الإعادة في تمام الساعة 4:00 صباحًا.

وكما يعرض مسلسل المداح 5 على شاشة قناة mbc مصر 2، في تمام الساعة 11:00 مساءً، على أن تتم الإعادة في الساعة 3:00 عصرًا.





قنوات عرض مسلسل المداح 5



ومن المقرر عرض مسلسل المداح 5 خلال الموسم دراما رمضان 2025 على MBC مصر، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد قبل عرض الحلقة على التلفزيون.



قائمة مسلسل المداح 5





ويشارك في مسلسل المداح الجزء الـ5، حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، جوري بكر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج. ​​

ويستمر مسلسل المداح 5 على بعض الفنانين المشاركين في الأجزء السابقة وانضمام فنانين جدد أبرزهم غادة عادل، خالد الصاوي، جوري بكر.





قصة مسلسل المداح 5

ويستكمل الجزء الخامس من مسلسل المداح، شخصية صابر المداح التي يقدم دوره الفنان حمادة هلال، مواجهاته مع قوى الجن، ساعيًا للتغلب على شرورهم، حيث تتطور حياته الشخصية بشكل ملحوظ، حيث يواجه تحديات وصراعات جديدة.



من أبرز التطورات التي يشهدها الجزء الخامس هو ظهور شخصية الشيطان الأحمر، الذي يجسده الفنان خالد الصاوي، مما يضيف بُعدًا جديدًا للصراع بين الخير والشر، وكما تظهر الفنان غادة عادل بدور جن.







كواليس مسلسل المداح 5

وبدأ صناع وابطال مسلسل المداح 5 تصوير المشاهد بعدما أعلن المؤلف أمين جمال عن بدء تصوير الجزء الخامس، وذلك بعدما انتهى من كتابة أول خمس حلقات.

ويترقب الجمهور بشغف ما سيقدمه الجزء الخامس من المداح، من أحداث مشوقة ومفاجآت درامية، نظراً لنجاح بقي الأجزاء السابقة وانضمام فنانين جدد في الجزء الخامس.



إقرأ أيضا:

مسلسلات رمضان 2025.. أبرز الأعمال الكوميدية وتفاصيل شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل عقبال عندكم والقنوات الناقله له