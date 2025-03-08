مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 10.. صابر نواي على إيه

المداح الجزء الخامس الحلقة 10 .. تشهد الحلقة العاشرة تصاعدًا دراميًا خطيرًا بين الخير والشر، حيث يستمر صابر في رحلته لكشف أسرار الوباء الغامض، بينما يواجه تحديات جديدة من قوى الظلام التي تحاول عرقلته.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 10.

المداح الجزء الخامس الحلقة 10

المداح الجزء الخامس الحلقة 10.. وبينما يسعى الملك الأحمر وست الحسن لتعويض خسائرهم، يجد صابر نفسه أمام اختبار جديد داخل بيت ساحر غامض، في مواجهة مباشرة مع فحيح التي تتقمص هيئته.

أحداث المداح الجزء الخامس الحلقة 10

وافتتح مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 10 بمشهد فلاش باك، حيث ظهر الشيخ جاد (حمادة هلال) برفقة الطفل رضا، الذي قاده إلى موقع مجهول استنادًا إلى رؤية غامضة. هناك، اكتشف جاد السلاح الذي سيستخدمه لاحقًا في معركته ضد قوى الشر، كما تنبأت تاج عند لقائهما الأول.

في الحاضر، يتحول إيهاب (محمود فارس) إلى أحد جنود الجن، لكنه يدفع حياته ثمنًا لذلك. في المقابل، يواجه حسن (خالد سرحان) مفاجأة غير متوقعة بعدما أصبح حديث السوشيال ميديا عقب ظهوره في بث مباشر داخل الأراضي الزراعية.

على الجانب الآخر، تحاول منال (دنيا عبد العزيز) إقناع والدة صابر بأن هناك سرًا يخفيه ابنها، ملمحةً إلى أنه ليس صابر الحقيقي. في هذه الأثناء، يدرك صابر الحقيقي أن الوباء ينتشر بسرعة تفوق المتوقع، ما يجعله يسابق الزمن لإيجاد العلاج.

تتجه الأحداث نحو منحنى أكثر تشويقًا عندما يعترض صابر طريق مجموعة تبحث عن أطفالها المفقودين، فيقرر مساعدتهم، ليكتشف أن أحد المنازل القريبة يضم ساحرًا غامضًا يُقال إنه قادر على تنفيذ أي طلب مقابل المال يقرر والد الأطفال سرقة المنزل، لكن ما وجده هناك قلب حياته رأسًا على عقب، حيث اختفى أطفاله تمامًا بعد تلك الليلة.

في تلك الأثناء، يجتمع الملك الأحمر (خالد الصاوي) وست الحسن (غادة عادل) لوضع خطة جديدة لتعطيل صابر، متفقين على البحث عن بديل لإيهاب، بينما تستغل ست الحسن طمع رحاب، فتغريها بالمال والمنصب مقابل تنفيذ أوامرها.

في ذروة الأحداث، يصل صابر مع والد الأطفال إلى بيت الساحر، لكنه يتلقى رؤية غامضة تقوده إلى مقبرة أثرية داخل أحد الجبال. هناك، يتمكن من العثور على الطفلة المختطفة وإعادتها إلى والدها، لكن الصدمة تأتي مع ظهور فحيح (دارين حداد) على هيئة صابر، لتخطف الطفلة مجددًا، تاركةً الجميع في حيرة بين الحقيقة والوهم.

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