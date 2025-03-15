موعد إعادة مسلسل المداح 5 الحلقة 16.. حمادة هلال يواجه ست الحسن

موعد إعادة مسلسل المداح 5 الحلقة 16.. تمكن مسلسل المداح في جزئه الخامس، الحلقة 16، من تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها، حيث كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول موعد إعادة مسلسل المداح 5 الحلقة 16.

موعد إعادة مسلسل المداح 5 الحلقة 16

مسلسل المداح 5 الحلقة 16 جذبت انتباه الجمهور بشكل كبير، وتصدرت المحتوى الرائج عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشهد مسلسل المداح 5 الحلقة 16 اشتعال النيران حول صابر بعد مواجهته مع سعير، خادم فحيح بنت إبليس، الذي حاول إضعافه، لكن صابر تمكن من التغلب عليه وإحراقه، مما أثار غضب ست الحسن والملك الأحمر، وأدركا أن قوة صابر في تزايد مستمر، فقررا وضع خطة جديدة لاستهدافه هو وعائلته.

وبعد أن أجرى صابر فحصًا طبيًا، اكتشف إصابته بالوباء المنتشر في القرية، وفي هذا السياق أخبرته الدكتورة فاتن بضرورة تلقيه المصل العلاجي. لكن بعد أن تم حقنه، تعرض صابر لفقدان مؤقت للبصر. وعندما تحولت فاتن إلى ست الحسن أمامه، اكتشف أن الميدالية التي كان يحملها قد حمت جسده من تأثير السحر، مما حال دون تمكن ست الحسن من السيطرة عليه.

من جهة أخرى، أخبرت إيمان، زوجة هلال، أن زوجها تعرض للمس من الجن، مما أدى إلى انقلاب في حالته النفسية وعلاقته معها ومع ابنه، حتى أصبح يكرههم دون أي سبب واضح.

وفي تطور آخر، أخبر الملك الأحمر فحيح أن المصل الذي تلقاه صابر قد أضعف قوته. لكنه أمرها بالابتعاد عن عائلته والتركيز على السيطرة على أهل القرية بدلاً من ذلك.

وفي حدث آخر، بدأ حازم بمراقبة شقيقته ناصرة، التي تسيطر عليها قوى الجن، وهي تتجه في وقت متأخر من الليل نحو المقابر. وعندما سألها عن وجهتها، أخبرته بأنها ذاهبة إلى ضريح جدها. فقرر حازم مرافقتها لاكتشاف سر هذا التصرف الغريب.

أخيرًا، وبعد محاولات إقناع من حسن ومنال، قررت رحاب العودة إلى صابر. وعندما رآته، شعرت براحة كبيرة وأخبرته عن الكوابيس والأحداث الغريبة التي تعرضت لها بسبب الجن. عندها، طلب منها صابر البقاء في المنزل لحمايتها من أي خطر قد يتهددها.

أبطال مسلسل المداح 5 الحلقة 16

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضاً:

قائمة مسلسلات رمضان 2025 لنجوم الدراما ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال