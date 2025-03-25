مسلسل فهد البطل الحلقة 24..مواجهة قوية بين وفاء وراوية تنتهي بصدمة مفاجئة

بدأت الحلقة 24 من مسلسل فهد البطل، بطولة الفنان أحمد العوضي بمواجهة قوية بين وفاء وراوية، حيث وجه لها أبناؤها اللوم على قراراتها السابقة لكن قبل أن تكمل حديثها، سقطت فجأة على الأرض.

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 24

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 24، فور وصول الطبيب لمتابعة حالة وفاء وإجراء الفحص عليها، تلقى الجميع صدمة قاسية بخبر وفاتها، وعلى الفور كشفت التحقيقات أنها ماتت مسمومة.

لوم تخلُ جنازة وفاء من التوتر، حيث قرر فهد الحضور وحمل نعش والدته، فيما انهارت راوية كارولين عزمي، بالبكاء لكن الأجواء ازدادت احتدامًا عند وصول عمر، شقيق فهد، الذي واجهه بغضب وسأله عن سبب تواجده في الجنازة، فرد عليه فهد بحزم أنه جاء لتقديم الواجب، ثم تركه وانصرف.

مسلسل فهد البطل

لم يتمالك العمدة "غلاب" أحمد عبد العزيز دموعه عند اكتشافه وفاة "وفاء" صفاء الطوخي، كما تصاعدت الأزمة بين فهد وكناريا، حيث طلبت الأخيرة الطلاق، متهمةً إياه بالتسبب في مقتل والدها، جاءت اتهاماتها بعد تحريض شقيقتها ولاء ضدّه، مؤكدةً أنها لن تتنازل عن حق والدها مهما حدث، لكن المفاجأة الكبرى تمثلت في رفض فهد القاطع للطلاق.

كما تلقى "فهد" أحمد العوضي مكالمة هاتفية من مجهول طلب منه التوجه لموقع محدد، مؤكدًا أنه سيجد هناك هاشم، طليق كناريا، وبالفعل، توجه إلى المكان، لكنه عندما وصل هناك حتى وجد نفسه تحت تهديد السلاح، مما زاد من غموض الأحداث ومهد لمفاجآت جديدة في الحلقات القادمة.

مسلسل فهد البطل



أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

اقرأ أيضاً:

مسلسل فهد البطل الحلقة 19.. فهد يكشف مفاجأة صادمة حول هويته الحقيقية" وراوية تواجه مأزقًا جديدًا

مسلسل فهد البطل الحلقة 18..نادر التمساح يفاجئ فهد بطلب الزواج من شقيقته راوية