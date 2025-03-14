تصاعد الأحداث في فهد البطل.. موعد عرض الحلقة 14 ومفاجآت جديدة

يترقب جمهور الدراما الرمضانية عرض الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "فهد البطل"، الذي يقدمه النجم أحمد العوضي، وسط تصاعد وتيرة الصراعات والتشويق في العمل المسلسل يحظى بمتابعة قوية، حيث يجمع بين الأكشن والدراما الاجتماعية في إطار صعيدي، مما جعله واحدًا من أبرز الأعمال التي يتابعها الجمهور خلال موسم رمضان 2025.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

مواعيد عرض مسلسل "فهد البطل"

يتاح المسلسل عبر عدد من القنوات الفضائية، إلى جانب عرضه إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية، ما يمنح المشاهدين فرصة متابعته في أي وقت.

قناة ON: العرض الأول الساعة 9:45 مساءً، والإعادة 6:45 صباحًا.

قناة ON دراما: العرض في 12:00 منتصف الليل، والإعادات في 12:00 ظهرًا و4:30 مساءً.

قناة الحياة: العرض في 10:45 مساءً، والإعادات في 5:00 صباحًا و10:45 صباحًا.

منصة Watch It: تتاح الحلقات إلكترونيًا بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

أحداث مسلسل "فهد البطل"

يأخذ المسلسل طابعًا دراميًا مشوقًا يمزج بين الأكشن والصراعات الاجتماعية، حيث تدور القصة حول فهد، الشاب الصعيدي الذي يجد نفسه محاصرًا بالظلم في قريته، مما يدفعه إلى الهروب إلى القاهرة بحثًا عن بداية جديدة. لكن سرعان ما تأخذه الأحداث إلى دوامة جديدة من الصراعات، خاصة بعد تعرض شقيقته لحادث مأساوي يقلب حياته رأسًا على عقب، ليجد نفسه مضطرًا للدخول في مواجهات خطيرة لاستعادة حقها والانتقام لها.

أبطال مسلسل "فهد البطل"

يشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضاً:

قائمة مسلسلات رمضان 2025 لنجوم الدراما ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال